Trudeau ve Zelenskiy, Ukrayna'ya Destek İçin Görüştü

Kanada Başbakanı Trudeau, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüşerek ülkesinin desteğini yineledi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 04:52
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 04:52
Trudeau ve Zelenskiy, Ukrayna'ya Destek İçin Görüştü

Trudeau ve Zelenskiy'den Ukrayna'ya Destek Telefonu

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Kanada'nın Ukrayna'ya olan desteğini bir kez daha vurguladı.

Yapılan resmi açıklamaya göre, ikili, güçlü, demokratik ve müreffeh bir Ukrayna'nın sağlanması amacıyla kalıcı barış için gereklilikleri ele aldı. Görüşmede, çatışmanın barışçıl bir şekilde sonlanabilmesi için Ukrayna'nın müzakere masasında yer almasının önemine dikkat çekildi.

Trudeau, "Kanada'nın Ukrayna'yı her zaman savunacağını" ifade ederek, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik insani, askeri ve mali destek konusundaki taahhütlerini yineledi. Ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'nın savunma sanayisine yönelik son saldırılarını da kınadı.

Başbakan Trudeau, "Ukrayna'nın güvenliği sağlanmadığı sürece, Avrupa'da sürdürülebilir bir barışın mümkün olmadığını" belirtti.

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