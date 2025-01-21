Trump 2.0 Döneminde Japonya'nın Savunma Stratejileri

Trump 2.0 Döneminin Getirdikleri

Donald Trump'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturması, dünya genelinde yankı uyandırdı. 20 Ocak 2025'te göreve başlayan Trump'ın ikinci dönemine, "öngörülemezlik" damgasını vuruluyor. Uzmanlar, bu dönemde Japonya'nın, ABD ile olan ilişkilerini savunma harcamaları üzerinde yeniden pazarlık yaparak güçlendirebileceğini öngörüyor.

Japonya'nın Askeri Altyapısı ve Zorunlulukları

2024 başkanlık seçimlerinin ardından Japonya, ABD'nin bölgedeki askeri tehlikelere karşı müttefiki olarak, savunma harcamalarını artırma çağrısını daha fazla duyabilir. Washington, Asya'daki müttefiklerine yönelik baskılarını arttırırken, Japonya'nın kendini savunma kabiliyetini geliştirmek amacıyla "karşı saldırı" kapasitesine sahip donanımlara erişimini zorunlu hale getiriyor.

Deniz Aşırı ABD Askeri Varlığı

Japonya, yaklaşık 55 bin ABD askerine ev sahipliği yapıyor ve bu sayı, ülkedeki askeri tesislerin yüzde 70'inin Okinawa'da bulunmasıyla destekleniyor. 2022'de Japen hükümeti, savunma harcamalarını artırmaya yönelik yeni politikalarını devreye almıştı.

ABD-Japonya İttifakındaki Yenilikler

, Rusya-Ukrayna krizi sonrası artan Çin tehdidine karşı oldukça kritik bir konumda yer alıyor.

Japonya, 1978'den beri ev sahibi ülke desteği kapsamında ABD askeri harcamalarını karşılıyor. Ancak, Trump döneminde, mali yük paylaşımı konusunda sert pazarlıkların yapılması bekleniyor. Uzmanlar, bu sürecin daha önceki "Abe Şinzo diplomasisi" gibi stratejilere ihtiyaç duyacağına dikkat çekiyor.

Japonya'nın ABD İçindeki Rolü

Japonya, 2023 yılı itibariyle toplam 800 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım ile ABD'nin en büyük yatırımcı ülkesi konumunda. Bu durum, Trump'ın yeni dönem politikasında Japonya'nın stratejik önemini artırıcı bir faktör olarak öne çıkıyor.

Zayıf Yen ve Askeri Yükler

Japonya’nın para birimindeki zayıflık, uluslararası ticarette endişelere yol açıyor. Uzmanlar, zayıf bir yenin ihracatı artırması lüzumunu dibine kadar yaşadı. Ancak uzun vadede, Japonya daha dengeli bir para birimi tercih etmek istiyor.

Trump ile İttifak İlişkileri

Uzmanlar, Trump’ın Japonya üzerindeki mali yük paylaşımlarına ilişkin ikna edici tehditler savurabileceğini ileri sürüyor. Tokyo Üniversitesinden Prof. Aoi Çiyuki, "Bugünün Ukrayna'sı, yarının Doğu Asya'sı olabilir" diyerek yaşanan gelişmelerin bölgesel güvenlik üzerindeki etkilerine vurgu yapıyor.

Sonuç ve Beklentiler

"Trump 2.0" döneminde Japonya, ABD'den daha fazla askeri mücadele beklentisi içerisinde. Uzmanlar, bu dönemin, ABD-Japonya ilişkilerinin yeniden yapılandırılması için kritik bir fırsat sağlayabileceğini vurguluyor.