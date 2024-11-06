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Trump, 47. Başkan Seçilişinde Zafer Konuşması Düzenledi

Donald Trump, 47. başkan olarak Amerikan halkına teşekkür etti ve yeni döneminden bahsetti.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 11:07
Trump, 47. Başkan Seçilişinde Zafer Konuşması Düzenledi

Trump'ın Zafer Konuşması

ABD'de Cumhuriyetçi parti adayı Donald Trump, 47. başkan seçilmesi nedeniyle bir zafer konuşması gerçekleştirdi.

"Amerikan halkına teşekkür ediyorum" diyerek sözlerine başlayan Trump, seçim sonuçlarının resmi olmayan verilerine göre başkanlık için gereken delege sayısını geçtiğini duyurdu. Florida'daki kongre merkezinde yaptığı konuşmada, destekçilerine minnettar olduğunu ifade etti.

Siyasi Zirve ve Gelecek Vizyonu

Trump, "Bu, ülkemizde daha önce hiç görmediğimiz bir siyasi zaferdir. Ülkemizin iyileşmesine yardımcı olacağız. Sınırlarımızı güçlendireceğiz ve ülkemizle ilgili her şeyi düzelteceğiz" şeklinde konuştu. Ülkede tarihi bir an yaşandığını vurgulayarak, bunu kimsenin mümkün olduğunu düşünmeyeceği engelleri aşarak başardıklarını belirtti.

Donald Trump, her bir Amerikan vatandaşı için çalışacağını ifade ederken, yeni döneminin ABD'nin altın çağı olacağını söyledi.

(Sürecek)

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