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Trump'a Cezanın Tarihi Belli Oldu: 10 Ocak

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'sus payı' davasında cezanın 10 Ocak'ta verileceği açıklandı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 01:10
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 01:10
Trump'a Cezanın Tarihi Belli Oldu: 10 Ocak

Trump'a Cezanın Tarihi Belli Oldu

New York Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a yönelik suçlamalar içeren "sus payı" davasında cezanın 10 Ocak'ta verileceğini açıkladı. Yargıç Merchan, Trump'ın duruşmaya sanal ortamda veya bizzat katılabileceğini belirtti.

Mahkeme Kararının Detayları

Yargıç Merchan, yayımladığı yazılı açıklamada, "Bu meseleye kesin bir çözüm getirilerek adaletin çıkarları gözetilecektir" ifadesini kullandı. Trump'ın 10 Ocak'ta yapılacak duruşmada cezasının belirleneceğini kaydeden Merchan, hapis cezası yerine koşullu tahliye cezası verebileceğini de imâ etti.

Trump'ın Tarihi Durumu

Bu karar, Trump'ın 20 Ocak'ta Beyaz Saray’a çıkacak olması ve ağır suçlardan hüküm giyen ilk başkan olma ihtimali ile dikkat çekiyor. Trump'ın avukatları, 4 Aralık 2024'te Merchan'a, müvekkilleri aleyhindeki davanın düşürülmesi için başvuruda bulunmuştu. Ancak Merchan, bu talebi reddederek Trump'ın sus payı mahkumiyetinin geçerli olduğunu belirtti.

Trump'ın "Sus Payı" Davası Nedir?

Donald Trump, Manhattan Bölge Savcılığınca 18 Mart 2023'te, 2016daki seçimler sırasında yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e yasa dışı olarak "sus payı" ödenmesi nedeniyle yargılanmıştı. Trump, suçlamaları reddetmiş ve 15 Nisan 2024'te başlayan yargılamanın ardından 31 Mayıs'ta mahkeme jürisi tarafından 34 suçlamadan suçlu bulunmuştu.

Yüksek Mahkeme ve Diğer Davalar

ABD Yüksek Mahkemesi, 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 başkanlık seçimlerine müdahale iddialarına ilişkin Trump'ın bazı konularda dokunulmazlığı olduğuna hükmetti. Ancak bu dokunulmazlık, özel davranışları için geçerli bulunmadı. New York Mahkemesi, Trump hakkında ceza açıklamasını 18 Eylül'den 5 Kasım'a ertelemişti. Trump'a yönelik diğer dava süreçleri ise devam ediyor ve seçim sonrası önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Trump'ın "sus payı" davasında para cezası ile 4 yıla kadar hapis öngörülüyor.

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