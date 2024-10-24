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Trump'a Yeni Taciz İddiası: Stacey Williams'dan Açıklama

Eski model Stacey Williams, Trump'ın 1993'te kendisine yönelik fiziksel tacizde bulunduğunu iddia etti.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 12:46
Trump'a Yeni Taciz İddiası: Stacey Williams'dan Açıklama

Stacey Williams'tan Donald Trump'a Taciz Suçlaması

Eski ABD'li model Stacey Williams, Cumhuriyetçiler'in adayı ve eski başkan Donald Trump'ın 1993 yılında kendisine fiziksel tacizde bulunduğunu öne sürdü.

İddialar ve Bağlantı

The Guardian'ın haberine göre, Williams, 1992 yılında, cinsel istismar ve diğer suçlamalarla yargılanan Jeffrey Epstein aracılığıyla Trump ile tanıştığını söyledi. Williams, Epstein ile birlikte 1993'te Trump Tower'ı ziyaret ettiklerinde Trump'ın kendisine sarıldığını ve "uygunsuz" bir şekilde dokunduğunu iddia etti.

Olayın Etkisi

Williams, yaşananlar karşısında "şaşkınlıktan donduğunu" ifade ederek, o dönemde Epstein ve Trump'ın karşılıklı güldüğünü belirtti. Trump, bu olaydan sonra kendisine, "Stacy, burası evinden uzaktaki evin. Sevgiler, Donald" yazılı bir posta kartı gönderdi. Williams, bu kartı The Guardian ile paylaştı.

Yanıt ve Reddetme

Trump'ın seçim kampanyası sözcüsü Karoline Leavitt, bu iddiaları yalanladı. Yapılan yazılı açıklamada, "Bu suçlamalar, kesinlikle gerçekle bağdaşmıyor. Bu hikaye, Demokratlar'ın adayı Kamala Harris'in kampanyası tarafından uydurulmuştur" ifadelerine yer verildi.

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