Trump, ABD-Kanada Hokey Maçı Öncesi '51. Eyalet' Mesajını Yeniden Yayımladı

Trump'tan İlginç Açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, bugün gerçekleşecek olan ABD-Kanada hokey maçı öncesinde dikkat çekici bir mesaj yayımladı. Trump, Kanada'yı yeniden "51. eyalet" olarak tanımlayarak, "Belki çok yakında değerli ve çok önemli 51. eyaletimiz olacak Kanada karşısında takımımıza zafer diliyorum. " ifadelerini kullandı.

Truth Social Üzerinden Paylaşım

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Amerika'nın hokey takımına başarı diledi. "Bugün büyük Amerikan hokey takımımızı arayacağım ve onlara çok daha düşük vergiler ve daha fazla güvenlik ile bir gün, belki de çok yakında, değerli ve çok önemli 51. eyaletimiz olacak Kanada'ya karşı zafer dileyeceğim" dedi.

Justin Trudeau'ya Başka Bir Rüzgar

Başkan Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'dan bir kez daha "Vali Trudeau" olarak bahsetti. Ayrıca, başka bir program nedeniyle maça katılamayacağını ancak Trudeau’nun isterse izlemeye davetli olduğunu belirtti. Bu açıklamalar, Trump'ın Kanada ile olan ilişkilerine dair gündemi yeniden canlandırdı.