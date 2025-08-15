Trump Anchorage'da: Putin ile Zirve İçin Alaska'ya Ulaştı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme için Alaska eyaletinin Anchorage kentine ulaştı.

Heyetteki isimler

Trump'ın, Putin ile ikili ilişkiler ve Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek üzere bindiği Air Force One uçağı, Anchorage kentine indi. Uçaktaki heyette, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe yer alıyor.

Uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, görüşme sonucunda Rusya-Ukrayna arasında ateşkes sağlanmasını umduğunu ve söz konusu zirve sonucunda "kesin bir şeyler" görmek istediğini belirtti.

Zirvenin sembolik önemi

İki liderin görüşeceği Alaska, 1867'de Çarlık Rusya tarafından ABD'ye satılması nedeniyle görüşme yeri olarak sembolik bir anlam taşıyor.