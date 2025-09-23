Trump Antifa'yı 'İç Terör Örgütü' İlan Eden Kararnameyi İmzaladı

ABD Başkanı Trump, Antifa'yı 'iç terör örgütü' olarak tanımlayan başkanlık kararnamesini imzaladı; Beyaz Saray kararnameyi ve suçlamaları açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 05:18
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 05:18
ABD Başkanı Donald Trump, sol gruplar arasında yer alan Antifa'yı 'iç terör örgütü' olarak tanımlayan bir başkanlık kararnamesini imzaladı. Kararnameye ilişkin bilgilendirme Beyaz Saray tarafından yazılı açıklama ile kamuoyuna duyuruldu.

Kararnamenin içeriği

Kararname metbubu, Antifa'yı 'ABD hükümetinin, kolluk kuvvetlerinin ve hukuk sistemimizin devrilmesini açıkça talep eden militarist, anarşist bir girişim' olarak niteliyor. Metinde ayrıca Antifa, 'zorlama ve sindirme yoluyla politika hedeflerine ulaşmak için tasarlanmış organize bir iç terör örgütü' şeklinde betimleniyor.

Trump'ın açıklamaları ve soruşturma planı

Başkan Trump, geçen çarşamba yaptığı paylaşımda Antifa'yı 'hasta, tehlikeli, radikal sol felaket' olarak tanımladığını ve bu grubu kara listeye alma ile 'kapsamlı bir soruşturma' başlatma niyetinde olduğunu duyurmuştu. Trump, 'Antifa'ya finansman sağlayanların en yüksek yasal standartlar ve uygulamalar doğrultusunda kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını şiddetle tavsiye edeceğim.' ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'ın suçlamaları

Beyaz Saray açıklamasında, Antifa'nın son sekiz yıl içinde 11 şiddet eyleminin arkasında olmakla suçlandığı belirtildi. Ayrıca önceki hafta Cumhuriyetçi ve aşırı sağcı aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesinin ardından Beyaz Saray'ın sol grupları hedef almayı hızlandıracağı kaydedildi.

