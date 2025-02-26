Trump, Avrupa Birliği'ni Eleştirdi: "Amacı ABD'yi Mahvetmek"

Trump, Avrupa Birliği'nin ABD'yi yok etmeyi amaçladığını ve bunun için iyi bir iş çıkardığını ifade etti.

Yayın Tarihi: 26.02.2025 20:53
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 20:53
Trump, Avrupa Birliği'ni Eleştirdi: "Amacı ABD'yi Mahvetmek"

Trump'tan Sert Açıklamalar

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'ne yönelik sert eleştirilerde bulundu. Başkan Trump, "Avrupa Birliği, ABD'yi mahvetmek için kuruldu. Amacı buydu ve bu konuda iyi iş çıkardılar. Ama şimdi ben başkanım, misilleme yapamazlar" şeklinde ifadeler kullandı.

Avrupa Birliği'ne Yönelik Suçlamalar

Trump'ın bu açıklamaları, Avrupa Birliği'nin ABD'ye yönelik ticari politikaları ve uygulamalarını yeniden gündeme getirdi. ABD ile AB arasındaki ilişkilerin gerginlik yaşadığı bir dönemde, bu tür açıklamalar dikkate değer bir tartışma yaratacağa benziyor.

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