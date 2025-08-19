DOLAR
Trump: Avrupalı Liderlerle Görüşmem Çok İyi Geçti — Putin ve Zelenskiy ile Üçlü Zirveye Hazırlık

Trump, Avrupalı liderlerle görüşmesinin iyi geçtiğini ve Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği üçlü zirve için hazırlıklara başladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 01:19
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 01:19
Trump: Avrupalı liderlerle görüşmem çok iyi geçti

Üçlü zirve hazırlıkları başladı

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupalı liderlerle gerçekleştirdiği görüşmenin çok iyi geçtiğini açıkladı.

Trump, yaptığı açıklamada Vladimir Putin ile Volodimir Zelenskiy'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladıklarını duyurdu.

Açıklamada, zirvenin düzenlenmesine yönelik hazırlıkların sürdüğü ve ilgili taraflarla temasların devam ettiği belirtildi.

Trump'ın beyanatı, uluslararası diplomasi gündeminde yeni bir gelişme olarak kayda geçti.

