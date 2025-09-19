Trump: Bana Karşı Yayın Yapan Kanalların Lisansları İptal Edilmeli

Trump’ın Air Force One açıklaması ve Kimmel tartışması

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'den Washington'a dönüşünde Air Force One'da gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine karşı yayın yapan bazı televizyon kanallarının lisanslarının iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Trump, bazı kanalların kendisini "kötü tanıttığını" belirterek, "Belki de lisanslarının ellerinden alınması gerekir" ifadesini kullandı. Bu sözlerin arka planında, komedyen Jimmy Kimmel'ın, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesinin ardından yaptığı paylaşımlar bulunuyor.

NBC News kaynaklı habere göre Trump, Kimmel'in Kirk hakkındaki yorumlarına değinerek konunun lisanslama bağlamında konuşulması gerektiğini vurguladı.

Kimmel programının askıya alınması

Jimmy Kimmel, ABC kanalında sunduğu "Jimmy Kimmel Live" programında, Kirk suikastı sonrası "MAGA dünyasında birçok kişinin Charlie Kirk cinayetinden çıkar sağlamak için çok çalıştığı" yönünde yorumlarda bulunmuştu.

Bu açıklamaların ardından ABC, Kimmel'in şovunun belirsiz süreyle askıya alındığını duyurdu. Ağ, askıya alma gerekçesiyle ilgili ayrıntı paylaşmadı.