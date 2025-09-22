Trump: Bebeklere 'atlar için dev doz' aşı veriliyor

Trump, Air Force One'da bebeklere uygulanan aşı dozlarını eleştirerek bunları "atlar için verilen dev dozlara" benzetti; Tylenol-otizm iddiası gündemde.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 15:40
ABD Başkanı Donald Trump, uçaktaki basın toplantısında bebeklere uygulanan aşı dozlarını sert sözlerle eleştirdi ve bu uygulamayı hayvanlara verilen aşırı dozlarla kıyasladı.

Trump'ın açıklamaları

Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, aşılarla ilgili değerlendirmesinde, "Aşılar çok ilginç. Harika olabilirler ama içine yanlış şeyleri koyduğunuzda büyük sorun oluyor. Çocuklara, atlara yapılan gibi dev dozlar veriliyor." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca bazı bebeklere "80 farklı aşı" verildiğini söyledi ve "Küçücük bir bebek ve siz ona kocaman bir şey enjekte ediyorsunuz. Bu korkunç bir şey." diye konuştu.

Beklenen basın toplantısı

Trump ile Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy'nin yapacakları basın toplantısında, hamilelik döneminde kullanılan ağrı kesici Tylenol'ün otizmle bağlantısı olduğu iddiasının gündeme gelmesi bekleniyor.

Sağlık otoritelerinin yanıtı

Öte yandan ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), birçok tıp kurumu ve ilacın üreticisi Kenvue, Tylenol'ün doktor önerisiyle ve doğru dozlarda kullanıldığında hamileler için güvenli olduğunu belirtiyor.

