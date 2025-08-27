Trump Beyaz Saray'da Gazze 'Savaş Sonrası Planı' Toplantısına Başkanlık Edecek

Witkoff: Geniş kapsamlı planlar ve yıl sonundan önce sonuç bekleniyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Başkan'ın Beyaz Saray'da bugün Gazze için yapılacak toplantıya başkanlık edeceğini açıkladı.

Witkoff, konuya ilişkin Amerikan Fox News kanalına konuştu. Gazze için herhangi bir planları olup olmadığı sorulduğunda, konu hakkında bugün Beyaz Saray'da Trump'ın başkanlık edeceği kapsamlı bir toplantı yapacaklarını duyurdu.

Toplantı kapsamında Gazze için "savaş sonrası planın" masaya yatırılacağını ve buna dair geniş kapsamlı planlar hazırladıklarını belirten Witkoff, "Bunu bir şekilde çözeceğimizi ve kesinlikle yıl sonundan önce sonuca ulaşacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da bugün İsrailli mevkidaşı Gideon Saar'ı Washington'da ağırlaması ve ikili arasındaki görüşmelerin Gazze odaklı olması bekleniyor.