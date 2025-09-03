DOLAR
Trump: Beyaz Saray'daki 'pencereden eşya atma' videosu yapay zeka

Trump, Beyaz Saray üst kat penceresinden eşya atıldığı görüntülerin yapay zeka ürünü olduğunu savundu; Beyaz Saray yetkilileri videonun gerçek olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 09:29
İddia ve Görüntüler

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyada dolaşan ve Beyaz Saray'ın üst kat penceresinden bazı eşyaların atıldığını gösteren görüntülerin yapay zekayla üretildiğini savundu.

Birkaç gün önce sosyal medyada dolaşıma giren videoda, Beyaz Saray'ın üst katındaki bir pencereden siyah çanta ve uzun beyaz bir cismin atıldığı görülüyor.

Trump'ın Açıklamaları

Trump, görüntülere ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Videonun sahte olması lazım çünkü o pencereler ağır ve mühürlü, açılmaz." dedi.

Beyaz Saray'da yapılan tadilat projelerine atıfta bulunan Trump, pencerelerin kurşun geçirmez olduğunu ve yaklaşık 270 kilo ağırlığında olduğunu söyledi.

Görüntülerin yapay zeka ürünü olduğunu ileri sürerek, "Yapay zekanın iyi yanları olduğu gibi kötü yanları da var. Bir şeyler ters giderse, belki de yapay zekayı suçlamak zorunda kalacağım." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Yetkililerinin Açıklaması

Ancak Trump'ın bu ifadelerinden saatler önce Beyaz Saray yetkilileri, bazı basın kuruluşlarına yaptığı açıklamada, videonun gerçek olduğunu ve bunun "Başkan şehirde yokken bakım yapan bir yükleniciye ait" olduğunu belirtmişti.

