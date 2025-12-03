Trump: Biden Döneminde 'Autopen' ile İmzalanan Tüm Belgeler Geçersiz

Yayın Tarihi: 03.12.2025 06:16
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 06:16
ABD Başkanı Donald Trump, selefi Joe Biden döneminde 'Autopen' (imza makinesi) ile imzalanmış tüm belgelerin artık geçersiz olduğunu açıkladı.

Açıklamanın detayları

Trump, kendisine ait Truth sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Biden döneminde 'Autopen' kullanılarak yetkisiz şekilde imzalanan tüm belge, bildiri, yürütme emri, memorandum ve sözleşmelerin resmi olarak geçerliliğini yitirdiğini bildirdi.

"Af, ceza indirimi veya bu şekilde imzalanmış başka bir belge alan herkes, söz konusu belgenin hiçbir yasal etkisinin olmadığını unutmamalıdır" ifadelerini kullandı.

İddialar ve uyarılar

Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada Biden döneminde imzalanan resmi belgelerin yaklaşık yüzde 92’sinde gerçek imza değil, 'Autopen' kullanıldığını ve bu yolla Biden’ın imzasının taklit edildiğini iddia etmişti. Başkanın özel izni olmadığı sürece resmi belgelerde 'Autopen' kullanımının yasak olduğunu vurguladı.

"Oval Ofis’teki masanın etrafında Biden’ı çevreleyen radikal solcu çılgınlar, başkanlığı onun elinden aldılar" sözleriyle Biden'ı hedef aldı.

Trump, bu nedenle o dönemde imzalanan tüm resmi belgeleri geçersiz kıldığını yineleyerek, "Sahtekar Joe Biden tarafından doğrudan imzalanmamış tüm başkanlık kararnamelerini ve resmi belgeleri iptal ediyorum. Çünkü 'Autopen'i kullanan kişiler bunu yasadışı bir şekilde yapmıştır" dedi.

Ayrıca, Biden’ın resmi başkanlık belgelerinin 'Autopen' ile imzalandığı sürece dahil olmadığını belirterek, "Eğer dahil olduğunu söylerse, yalancı şahitlik suçlamasıyla karşı karşıya kalacaktır" uyarısında bulundu.

