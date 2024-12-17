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Trump: Biden'ın Ukrayna'ya göndermesi kararını 'aptalca' buluyor

Donald Trump, Biden yönetiminin Ukrayna'ya gönderilen füzelerin Rusya'da kullanılmasına izin vermesini eleştirdi.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 13:04
Trump: Biden'ın Ukrayna'ya göndermesi kararını 'aptalca' buluyor

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya temin ettiği ABD füzelerinin Rusya topraklarında kullanılması konusunda verdiği izni "aptalca" olarak nitelendirdi. Trump, bu değerlendirmelerini Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde düzenlediği basın toplantısında dile getirdi.

Trump, Biden yönetiminin bu izni vermesinin ardından, görevine başladıktan sonra mevcut yönetim tarafından alınan bu kararı geri almayı düşünme ihtimalinin olup olmadığına dair, "bunu düşünebileceğini" ifade etti. Ayrıca, Biden’ın bu kararı yeni yönetime danışmadan almasını eleştirdi ve "Neden bana ne düşündüğümü sormadan bunu yaparlar ki?" diyerek, "Ben olsam ona bunu yaptırmazdım. Bence bu, büyük bir hataydı." sözleriyle durumu değerlendirdi.

Diğer taraftan, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby, Trump’ın eleştirilerine yanıt olarak yaptığı açıklamada, "Sizi temin ederim ki, seçimden bu yana çeşitli düzeylerde yaptığımız görüşmelerde, onlara bu kararın arkasındaki mantığı, düşünceyi ve bunu neden yaptığımızı ifade ettik." şeklinde bilgilendirme yaptı.

Trump, daha önce 12 Aralıkta Time dergisi ile gerçekleştirdiği röportajda, Biden yönetiminin Ukrayna'ya gönderdiği füzelerin Rusya'da kullanılmasına izin vermesinin "çok tehlikeli ve aptalca" bir karar olduğunu tekrarlamıştı. Aynı zamanda, göreve gelmesi durumunda Rusya-Ukrayna SavaşıVladimir Putin ile görüşeceğini de belirtmişti. Trump, bu konunun Orta Doğu’daki sorunlardan daha zor olacağını ifade etmişti.

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