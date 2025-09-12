Trump: Bolsonaro'nun darbe girişiminden suçlu bulunmasına şaşırdım

Trump Bolsonaro kararına tepki gösterdi

Beyaz Saray'dan New York'a giderken basına konuştu

ABD Başkanı Donald Trump, eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Yüksek Mahkeme tarafından mevcut hükümete yönelik darbe girişiminden suçlu bulunmasına şaşırdığını ve bundan memnun olmadığını belirtti.

Trump, Beyaz Saray'dan New York'a gitmek üzere ayrılırken basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı ve karar hakkındaki görüşlerini paylaştı.

"O duruşmayı izledim. Onu oldukça iyi tanıyorum, bence iyi bir devlet başkanıydı. Böyle bir şeyin olması çok şaşırtıcı."

Kendisine de benzer davaların açıldığını ancak hukuken bunları atlattığını ifade eden Trump, "Onu, Brezilya Devlet Başkanı olarak tanıyordum. İyi bir insandı ve böyle bir şeyin olacağını düşünmüyordum." değerlendirmesini yaptı.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu mevcut hükümete yönelik darbe girişimi suçlamasından suçlu bulmuştu. Mahkemede davaya bakan 5 yargıçtan 3'ü Bolsonaro'yu suçlu bulduklarını açıklamıştı.