DOLAR
41,16 -0,03%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.681,58 -0,14%
BITCOIN
4.568.995,77 0,35%

Trump: Çin'in askeri geçit törenleri ABD'ye meydan okuma değil

Trump, Çin'in Tiananmen'deki askeri geçit törenlerini ABD'ye meydan okuma olarak görmediğini, Çin'in ABD'ye daha fazla ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 08:01
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 08:01
Trump: Çin'in askeri geçit törenleri ABD'ye meydan okuma değil

Trump: Çin'in askeri geçit törenleri ABD'ye meydan okuma değil

Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Çin'de düzenlenen askeri geçit törenlerinin "ABD'ye meydan okuma" olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Trump, Çin dahil bazı ülkelerin ABD'ye karşı uluslararası koalisyon kurup kurmadığı sorusuna "Kesinlikle hayır. Çin'in bize ihtiyacı var." yanıtını verdi. Trump, "Ben böyle bir şey göremiyorum. Bildiğiniz gibi (Çin Devlet Başkanı) Şi ile çok iyi bir ilişkim var. Ama Çin'in bize, bizim onlara ihtiyacımız olduğundan çok daha fazla ihtiyacı var." diye konuştu.

Güç ekseninden endişe duymuyorum

Trump, bir radyo programında Rusya ile Çin arasında oluşabilecek 'güç ekseni'nden endişe duymadığını vurguladı. ABD'nin "dünyanın en güçlü askeri güçlerine" sahip olduğunu belirten Trump, bu ülkelerin askeri güçlerini asla ABD’ye karşı kullanmayacaklarını savunarak, "İnanın bana, bu, yapabilecekleri en kötü şey olur." dedi.

Ayrıca, Rusya-Ukrayna barış müzakereleri kapsamında ağustosta Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiği sürece yönelik soruya cevabında Trump, Rus lider konusunda "hayal kırıklığına uğradığının" altını çizdi. Başkan Trump, ABD'nin Ukrayna'daki insanların yaşamlarına yardımcı olmak için bir şeyler yapacağını da ekledi.

Törenin zamanlaması ve sergilenen kapasite

Açıklamanın, Çin’de İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 80. yıl dönümü kutlaması kapsamında Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda büyük askeri geçit töreninin düzenleneceği 3 Eylül'de yayımlanması dikkat çekti.

Tarihi meydandaki geçit törenlerinde Çin, yeni insansız hava araçları, siber ve elektronik harp araçları ve hipersonik silahlar dahil yeni nesil askeri kapasitelerini sergiliyor. Geçit törenlerine Rusya, İran, Pakistan, Moğolistan, Kuzey Kore, Myanmar, Slovakya, Sırbistan, Özbekistan ve Belarus liderlerinin katılması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Boya Fabrikasında Kimyasal Kazan Faciası: 1 Ölü, 1 Yaralı
2
Elazığ'da İki Otomobil Çarpıştı: 1'i Ağır 8 Yaralı
3
Balıkesir'de Süt Ürünleri Fabrikasında Yangın: İki İşçi Hayatını Kaybetti
4
Kahramanmaraş'ta Gazze İçin Protesto Yürüyüşü Düzenlendi
5
Bakan Yerlikaya: Saraçhane'de Gösterilerde Üzerine Asit Atılan Polis Memuru Var
6
Suriye Milli Ordusu'ndan PKK/YPG'ye Karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu
7
Trump: Çin'in askeri geçit törenleri ABD'ye meydan okuma değil

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter