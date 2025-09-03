Trump: Çin'in askeri geçit törenleri ABD'ye meydan okuma değil

Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Çin'de düzenlenen askeri geçit törenlerinin "ABD'ye meydan okuma" olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Trump, Çin dahil bazı ülkelerin ABD'ye karşı uluslararası koalisyon kurup kurmadığı sorusuna "Kesinlikle hayır. Çin'in bize ihtiyacı var." yanıtını verdi. Trump, "Ben böyle bir şey göremiyorum. Bildiğiniz gibi (Çin Devlet Başkanı) Şi ile çok iyi bir ilişkim var. Ama Çin'in bize, bizim onlara ihtiyacımız olduğundan çok daha fazla ihtiyacı var." diye konuştu.

Güç ekseninden endişe duymuyorum

Trump, bir radyo programında Rusya ile Çin arasında oluşabilecek 'güç ekseni'nden endişe duymadığını vurguladı. ABD'nin "dünyanın en güçlü askeri güçlerine" sahip olduğunu belirten Trump, bu ülkelerin askeri güçlerini asla ABD’ye karşı kullanmayacaklarını savunarak, "İnanın bana, bu, yapabilecekleri en kötü şey olur." dedi.

Ayrıca, Rusya-Ukrayna barış müzakereleri kapsamında ağustosta Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiği sürece yönelik soruya cevabında Trump, Rus lider konusunda "hayal kırıklığına uğradığının" altını çizdi. Başkan Trump, ABD'nin Ukrayna'daki insanların yaşamlarına yardımcı olmak için bir şeyler yapacağını da ekledi.

Törenin zamanlaması ve sergilenen kapasite

Açıklamanın, Çin’de İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 80. yıl dönümü kutlaması kapsamında Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda büyük askeri geçit töreninin düzenleneceği 3 Eylül'de yayımlanması dikkat çekti.

Tarihi meydandaki geçit törenlerinde Çin, yeni insansız hava araçları, siber ve elektronik harp araçları ve hipersonik silahlar dahil yeni nesil askeri kapasitelerini sergiliyor. Geçit törenlerine Rusya, İran, Pakistan, Moğolistan, Kuzey Kore, Myanmar, Slovakya, Sırbistan, Özbekistan ve Belarus liderlerinin katılması bekleniyor.