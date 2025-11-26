Trump: 'Çok ağır bir bedel ödeyecek' — Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız yaralandı

Başkanın açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray yakınlarında düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Trump, saldırıda 2 Ulusal Muhafız personelinin ağır yaralandığını ve saldırganın da ağır yaralı olduğunu belirtti.

Olayla ilgili konuşan Trump, saldırganı 'hayvan' olarak nitelendirip, 'Çok ağır bir bedel ödeyecek' dedi.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, BEYAZ SARAY YAKINLARINDA 2 ULUSAL MUHAFIZ PERSONELİNİ VURAN SALDIRGAN HAKKINDA YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "ÇOK AĞIR BİR BEDEL ÖDEYECEK" DEDİ.