Trump: 'Çok ağır bir bedel ödeyecek' — Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız yaralandı

Yayın Tarihi: 26.11.2025 23:44
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 23:44
Başkanın açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray yakınlarında düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Trump, saldırıda 2 Ulusal Muhafız personelinin ağır yaralandığını ve saldırganın da ağır yaralı olduğunu belirtti.

Olayla ilgili konuşan Trump, saldırganı 'hayvan' olarak nitelendirip, 'Çok ağır bir bedel ödeyecek' dedi.

