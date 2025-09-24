Trump Dönemi: 2 Milyonu Aşkın Yasa Dışı Göçmen ABD'den Ayrıldı

DHS verilerine göre Trump'ın 20 Ocak'taki göreve dönüşünden sonra 2 milyonu aşkın yasa dışı göçmen ülkeyi terk etti; BM çalışması göçü %97 azalttığını gösteriyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 12:15
Trump Dönemi: 2 Milyonu Aşkın Yasa Dışı Göçmen ABD'den Ayrıldı

Trump Dönemi: 2 Milyonu Aşkın Yasa Dışı Göçmen ABD'den Ayrıldı

İç Güvenlik Bakanlığı verileri ve BM çalışması, göçte sert düşüşe işaret ediyor

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), Başkan Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından yürürlüğe koyduğu sıkı göçmenlik denetimleri sonucu toplamda 2 milyonu aşkın yasa dışı göçmenin ülkeden ayrıldığını açıkladı.

Açıklamaya göre, bu kişilerin yaklaşık 1,6 milyonı kendi isteğiyle ülkeyi terk ederken, 400 binden fazlası resmi olarak sınır dışı edildi.

DHS, 2025'in sonuna kadar neredeyse 600 bin kişinin daha sınır dışı edilmesinin öngörüldüğünü bildirdi. Ayrıca açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan bir çalışmanın, Trump'ın politikalarının yürürlüğe girmesinden bu yana Orta Amerika'dan ABD'ye göçün yüzde 97 oranında azaldığını ortaya koyduğuna dikkat çekildi.

İç Güvenlik Bakan Yardımcısı Tricia McLaughlin ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "En kötü suçluları hedef alan sıkılaştırılmış göçmenlik denetimleri, her gün sokaklarımızdan daha fazla suçlu yasa dışı göçmeni uzaklaştırıyor ve yasa dışı şekilde ülkemizde bulunan herkese net bir mesaj gönderiyor: Kendi isteğinizle ayrılın yoksa sizi tutuklayıp sınır dışı edeceğiz."

Trump'ın göçmen karşıtı kararları

Trump, göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle selefi Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırdı. Daha sonra, yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" uygulamasının da sonlandırıldığını duyurdu.

Öte yandan Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması amacıyla Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalabileceği bir tesisin hazırlanması talimatını verdi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth bu tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savundu.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Kaza: Tepecik Mahallesi'nde İki Otomobil Çarpıştı, 2 Yaralı
2
Akbaşoğlu Eskişehir'de: "Terörsüz Türkiye" Vurgusu ve CHP'ye Sert Eleştiriler
3
Kurtulmuş: Erdoğan'ın BM Konuşmaları Tarihi — TBMM Komisyonu Toplandı
4
Trump Dönemi: 2 Milyonu Aşkın Yasa Dışı Göçmen ABD'den Ayrıldı
5
Erzincan'da itfaiye, motor bölümüne giren kedi yavrusunu kurtardı
6
Hatay'da Satırla Cinayet: 150 Bin Lira Gasbeden Zanlı 'Pamuk'la Yakalandı
7
Aizanoi'de Zeus Tapınağı'nda Restorasyon İçin Mimari Parçalar Gün Yüzüne Çıkıyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası