Trump Dönemi: 2 Milyonu Aşkın Yasa Dışı Göçmen ABD'den Ayrıldı

İç Güvenlik Bakanlığı verileri ve BM çalışması, göçte sert düşüşe işaret ediyor

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), Başkan Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından yürürlüğe koyduğu sıkı göçmenlik denetimleri sonucu toplamda 2 milyonu aşkın yasa dışı göçmenin ülkeden ayrıldığını açıkladı.

Açıklamaya göre, bu kişilerin yaklaşık 1,6 milyonı kendi isteğiyle ülkeyi terk ederken, 400 binden fazlası resmi olarak sınır dışı edildi.

DHS, 2025'in sonuna kadar neredeyse 600 bin kişinin daha sınır dışı edilmesinin öngörüldüğünü bildirdi. Ayrıca açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan bir çalışmanın, Trump'ın politikalarının yürürlüğe girmesinden bu yana Orta Amerika'dan ABD'ye göçün yüzde 97 oranında azaldığını ortaya koyduğuna dikkat çekildi.

İç Güvenlik Bakan Yardımcısı Tricia McLaughlin ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "En kötü suçluları hedef alan sıkılaştırılmış göçmenlik denetimleri, her gün sokaklarımızdan daha fazla suçlu yasa dışı göçmeni uzaklaştırıyor ve yasa dışı şekilde ülkemizde bulunan herkese net bir mesaj gönderiyor: Kendi isteğinizle ayrılın yoksa sizi tutuklayıp sınır dışı edeceğiz."

Trump'ın göçmen karşıtı kararları

Trump, göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle selefi Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırdı. Daha sonra, yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" uygulamasının da sonlandırıldığını duyurdu.

Öte yandan Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması amacıyla Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalabileceği bir tesisin hazırlanması talimatını verdi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth bu tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savundu.