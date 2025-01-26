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Trump, DSÖ'ye Yeniden Katılma İhtimalini Açıkladı

Başkan Trump, DSÖ'ye yeniden katılma seçeneğini gündeme getirdi. Mitingdeki açıklamaları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 02:00
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 02:00
Trump, DSÖ'ye Yeniden Katılma İhtimalini Açıkladı

ABD Başkanı Trump, DSÖ'ye Yeniden Katılma İhtimalini Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) yeniden katılabileceğinin sinyalini Las Vegas'taki mitinginde verdi. Göreve geldiği ilk günden itibaren DSÖ'ye dair negatif bir tutum sergileyen Trump, ''ABD'nin tekrar dönebileceği'' ifadelerini kullandı.

Trump, nedenle ilgili olarak, "DSÖ'den çekildim, orada yılda 500 milyon dolar ödüyorduk ve Çin, çok daha büyük nüfusuna rağmen sadece 39 milyon dolar ödüyordu. Ancak belki tekrar üye olmayı düşünebiliriz," şeklinde konuştu.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı'ndan Çağrı

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, 22 Ocak'ta Trump'a, DSÖ'den çekilme kararını gözden geçirmesi için bir çağrıda bulunmuştu.

Trump'ın DSÖ'den Ayrılma Kararı

ABD Başkanı Trump, göreve geldiğinde, ülkenin DSÖ'den ayrılmasını öngören bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı. Bu kararın gerekçeleri arasında, örgütün Kovid-19 salgınını kötü yönetmesi, gerekli reformları benimsememesi ve üye devletlerin siyasi etkisine karşı bağımsızlığını koruyamaması gibi nedenler yer aldı.

Kararnamede ayrıca, DSÖ’nün ABD’den "haksız yere ağır ödemeler talep etmeyi sürdürdüğü" gibi meseleler de vurgulandı.

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