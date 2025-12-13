DOLAR
Trump: "Epstein'in Yüzlerce Fotoğrafı Var, Ben Hiçbir Şey Bilmiyorum"

Trump, Epstein fotoğraflarını önemsiz buldu; Venezuela ve kartellere karşı deniz ve kara uyuşturucu operasyonlarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 10:01
ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein dosyasında yayımlanan yeni fotoğraflara ilişkin değerlendirmesinde, fotoğrafların kendisi için önemli olmadığını söyledi ve uyuşturucuya karşı sürdürülen operasyonlara vurgu yaptı.

Epstein dosyasındaki fotoğraflar

Trump, 2019'da hücresinde ölen cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile ilgili yeni fotoğrafların yayımlandığının hatırlatılması üzerine, "Açıkçası fotoğrafları görmedim ama herkes bu adamı tanıyordu" dedi. Trump, Epstein'in Palm Beach bölgesinde birçok yerde olduğunu ve "Neredeyse yüzlerce insanın onunla çekilmiş fotoğrafı bulunuyor" ifadelerini kullandı ve "Ben onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum" diye ekledi.

Trump ile Epstein'in 1990'lar ve 2000'lerin başlarında arkadaş oldukları bilinirken, Trump Epstein'in fuhuş suçlamalarını kabul etmesinden önce ilişkisini kestiğini belirtiyor.

Venezuela ve uyuşturucu operasyonları

Beyaz Saray'daki bir imza töreninde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, ABD'nin Venezuela açıklarında bir petrol tankerine el koyduğunu anımsatılması üzerine, "Bunu size söylemek çok akıllıca olmaz" dedi.

Uyuşturucuya karşı elde edilen sonuçları öne çıkaran Trump, "Deniz yoluyla ülkeye giren uyuşturucunun yüzde 96'sını durdurduk. Kalan yüzde 4'ün kim olduğunu kimse çözemiyor" ifadelerini kullandı ve bu engellemenin yaklaşık 25 bin ABD'linin hayatını kurtarmaya denk geldiğini belirtti.

Trump, "Deniz yolunda işi bitirdik diyebiliriz. Şimdi kara yoluna odaklanıyoruz. Kara yolu çok daha kolay ve bu süreç de başlamış durumda" diyerek kara operasyonlarının kapsamının sadece Venezuela ile sınırlı olmadığını, ülkeye uyuşturucu sokan herkesin hedef alınacağını vurguladı: "Ülkemize uyuşturucu getiren herkes hedef konumunda".

Kolombiya ile ilgili olarak da konuşan Trump, "Kolombiya'da da en az 3 kokain fabrikası olduğunu iddia ediyoruz" dedi ve denizden uyuşturucu girişinin büyük oranda durdurulduğunu, artık denizde neredeyse hiç tekne bulunmadığını savundu.

