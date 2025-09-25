Trump: 'Erdoğan ile harika bir toplantı yaptık' — Beyaz Saray görüşmesi

Trump, Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 'harika' ve 'sonuç verici' bir görüşme yaptığını, öğle yemeği yediklerini ve Gazze için bölge liderleriyle temaslarda bulunduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 23:47
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 23:47
Trump'ın değerlendirmesi

Bugün Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile harika bir toplantı yaptık. Bence birçok farklı konuda çok sonuç verici bir görüşme yaptık, bunlar çok iyiydi. Kendisi çok saygın bir Cumhurbaşkanı, beraber zaman geçirdik, öğle yemeği yedik ve birçok konuda iyi görüşmeler yaptık.

ABD Başkanı Donald Trump, görüşmeyi değerlendirirken Beyaz Saray'da bulunduğunu ve Oval Ofis'te TikTok ile ilgili bir başkanlık kararnamesine imza attığını ifade etti.

Trump, Erdoğan ile görüşmesinin çok iyi geçtiğini vurgulayarak iki ülke arasında birçok konuda mesafe katettiklerini belirtti.

Gazze açıklaması

Başkan Trump ayrıca, Gazze konusunda bölge ülkelerinin liderleriyle önemli görüşmeler yaptığını ve Gazze'deki duruma ilişkin yakın zamanda bir sonuç almayı umduğunu sözlerine ekledi.

