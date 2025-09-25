Trump: "Erdoğan Tüm Dünyada Çok Saygı Görüyor"

Trump Beyaz Saray'da Erdoğan'ı Ağırladı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Görüşmede Erdoğan'ın liderliği ve iki ülke arasındaki ticari ilişkiler öne çıktı.

Erdoğan'a Küresel Saygı

Trump Erdoğan ile uzun zamandır dost olduğunu belirterek, "(Erdoğan) Çok saygın biri, kendi ülkesinde, tüm Avrupa'da, tüm dünyada çok saygı görüyor." ifadelerini kullandı. Ayrıca Erdoğan'ın "muazzam bir ordu kurduğunu" söyledi ve onu Beyaz Saray'da ağırlamaktan onur duyduklarını ekledi.

Suriye ve Uluslararası Görüşmeler

Trump, Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderlerle Gazze konusunda "çok iyi bir görüşme yaptıklarını" aktararak, "Sanırım bir tür anlaşmaya varmak üzereyiz." değerlendirmesinde bulundu. Suriye politikasıyla ilgili olarak ise, Trump "Suriye'ye yaptırımları Erdoğan'ın isteği üzerine kaldırdığını" belirtti ve "Suriye'deki zaferin sorumlusu Erdoğan'dı. Bu, Türkiye için bir zaferdi." sözlerine yer verdi.

Ticaret ve Karşılıklı İlişkiler

Türkiye ile yoğun ticaret ilişkileri bulunduğunu vurgulayan Trump, "Türkiye harika ürünler üretiyor. Onlardan çok şey satın alıyoruz, onlar da bizden çok şey satın alıyor." dedi. Ayrıca Erdoğan'ın hem Putin hem de Zelenskiy tarafından da saygı gördüğünü belirterek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, her ikisi (Putin-Zelenskiy) tarafından da çok saygı görüyor. Herkes Erdoğan'a saygı duyuyor. Ben de öyle." ifadesini kullandı.

Trump ayrıca, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de eski lideri devirme mücadelesindeki başarıdan sorumlu olan kişidir." diyerek Erdoğan'ın bölgesel rolüne dikkat çekti.