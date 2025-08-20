Trump: Fed Üyesi Lisa Cook Derhal İstifa Etmeli
Bloomberg haberini alıntılayarak tepki gösterdi
ABD Başkanı Donald Trump, Federal Rezerv (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un derhal görevden ayrılması gerektiğini söyledi.
Trump, bu çağrıyı ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda dile getirdi.
Paylaşımında, Bloomberg'in, Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte'nin, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'den Cook hakkında soruşturma açmasını istemesi yönündeki haberini alıntıladığı belirtildi.
Trump paylaşımında doğrudan şu ifadeyi kullandı: "Cook hemen istifa etmelidir!"