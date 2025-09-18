Trump: Filistin'in tanınması konusunda Starmer'la aynı fikirde değilim

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin Filistin'i tanıma kararına katılmadığını ve Başbakan Keir Starmer ile görüş ayrılığı olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 18:19
İngiltere ziyareti sırasında ortak basın toplantısı

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin Filistin'i resmen tanıma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, ortak basın toplantısında "Bu konuda Başbakan (Keir Starmer) ile aynı fikirde değilim; aslında bu, az sayıdaki fikir ayrılıklarımızdan biri." ifadelerini kullandı.

Hamas'ın elindeki esirlerin tamamının derhal serbest bırakılmasını istediğini ifade eden Trump, İsrail'in Gazze'deki soykırımı konusunda ise herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.

ABD Başkanı, konuyla ilgili daha önceki açıklamalarında da Filistin devletini tanıma kararı alan İngiltere, Fransa ve Kanada gibi ülkelerin kararlarına katılmadığını belirtmişti.

