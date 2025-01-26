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Trump, Filistinli Mültecilerin Arap Ülkelerine Yerleştirilmesini Önerdi

ABD Başkanı Trump, Filistinli mültecilerin Arap ülkelerine yerleştirilmesi gerektiğini belirtti, 'Gazze'nin temizlenmesi' çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 10:21
Trump, Filistinli Mültecilerin Arap Ülkelerine Yerleştirilmesini Önerdi

Trump'tan Filistinli Mülteciler İçin Yeni Teklif

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'nin "temizlenmesi" amacıyla Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerinin daha fazla Filistinli mülteci kabul etmesini önerdi. Trump, bu kişilerin farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Telefon Görüşmeleri ve Açıklamalar

Başkan Trump, başkanlık uçağı Air Force One üzerinde yaptığı açıklamada, Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüştüğünü ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşmeyi planladığını belirtti. Filistinli mülteciler hakkında, "Mısır'ın insanları almasını isterim. Yaklaşık bir buçuk milyon kişiden söz ediyorsunuz ve orayı tamamen temizleyip 'Bitti' demeliyiz." ifadelerini kullandı.

Filistinli Mülteciler Hakkında Tespitleri

Trump, Kral Abdullah'a Filistinli mültecilere dair, "Daha çok (mülteciyi) almanızı isterim çünkü tüm Gazze Şeridi'ne bakıyorum. Darmadağın durumda. Gerçekten darmadağını" dedi. Ayrıca bölgede tarihsel anlaşmazlıkların bulunduğunu vurgulayarak, mültecilerin diğer Arap ülkelerine yerleştirilmesinin geçici ya da uzun vadeli bir çözüm olabileceğini ifade etti.

Gazze'nin Geleceği

ABD Başkanı, Gazze'nin yıkım içinde olduğunu belirterek, "Bir şeyler olmalı. Ancak orası şu an resmen yıkım alanı. Neredeyse her şey yıkılmış ve orada insanlar ölüyor. Bu nedenle bazı Arap ülkeleriyle bir araya gelip (Filistinlilerin) barış içinde yaşayabilecekleri başka bir yerde konutlar inşa etmeyi tercih ederim." diye konuştu.

Trump, Oval Ofis'te gerçekleştirdiği bir imza töreninde, Gazze'de sağlanan ateşkesin devam edip etmeyeceğinden endişe duyduğunu belirterek, "Bu, bizim savaşımız değil. Bu, onların savaşı." ifadelerini kullandı. Ancak Gazze'nin yeniden inşası konusundaki istekliliğini vurguladı ve Gazze'nin deniz kenarındaki konumunun ve ikliminin güzel fırsatlar sunduğunu belirterek, "Orada çok güzel şeyler yapılabilir." şeklinde konuştu.

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