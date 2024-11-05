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Trump Florida'da Oyunu Kullandı

Donald Trump, Florida'da oy kullanarak basın açıklamalarında bulundu ve seçim sonuçlarına dair çarpıcı ifadelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 21:53
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 21:53
Trump Florida'da Oyunu Kullandı

Trump Oyunu Florida'da Kullandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, eşi Melania Trump ile birlikte Florida eyaletinde oyunu kullandı.

Açıklamalarından Notlar

Oy verme işleminin ardından basına değerlendirmelerde bulunan Trump, oylarının güçlü bir şekilde kullanıldığını belirterek, "Her yerde oldukça iyi gittiğimizi duyuyorum. Bugün büyük bir başarı elde edeceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Seçim Sonuçlarını Kabul Edecek mi?

Seçim sonuçlarını kaybetmesi halinde kabul edip etmeyeceğiyle ilgili bir soruya yanıt veren Trump, "Aksini iddia edenler bence deli. Eğer adil bir seçim olursa ve ben bunu kaybedersem, ilk kabul eden ben olurum." şeklinde yanıtladı.

Rakiplerine Yönelik İthamlarda Bulundu

Trump, rakibi Kamala Harris'i destekleyen Oprah Winfrey ve eski başkan Barack Obama hakkında da sert ifadelerde bulundu. İkisini de "bölücü" olmakla suçladı.

Önemli Konular Üzerine Değerlendirmeler

Trump, seçim yaklaşırken en önemli konunun sınır güvenliği olduğunu belirtti. Sınırdan teröristlerin ve uyuşturucu satıcılarının giriş yaptığını savundu. Ayrıca İran ile ilgili olarak, "Nükleer silah sahibi olamazlar. Başarılı bir ülke olmalarını isterim ama nükleer silahları olamaz. Bu kadar basit." dedi.

Şiddet Üzerine Açıklamalar

Destekçilerine yönelik şiddete başvurmamaları yönünde uyarması gerekip gerekmediğiyle ilgili bir soruya Trump, "Onlara bunu söylememe gerek yok. Tabii ki şiddet olmayacak. Benim destekçilerim şiddete meyilli insanlar değil." yanıtını verdi. Destekçilerinin "mükemmel insanlar" olduğunu da vurguladı.

Seçimlerin Son Durumu

Donald Trump ve Demokrat Parti adayı Kamala Harris arasında geçen 60. başkanlık seçimlerinde, 270 delegeye ulaşabilen aday yarışı kazanıyor. Seçimlerin kazanılması durumunda, yeni başkan 20 Ocak 2025'te yemin ederek görevine başlayacak.

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