Trump, Gazze'de Ateşkes İçin Hafta Sonu Orta Doğu'ya Gidebilir

Trump'tan Beyaz Saray'da ateşkes müzakerelerine ilişkin değerlendirme

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte Gazze'deki ateşkes sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Trump, Mısır'da devam eden ateşkes müzakerelerinin iyi gittiğini belirterek bölgeye gidebileceğine dair mesaj verdi.

Başkan Trump, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Orta Doğu için bir barış anlaşması, umarız ki bu gerçekleşir, şu an çok iyi gidiyorlar. Orada (Mısır'da) harika bir ekibimiz var, harika müzakereciler. Bence bu (anlaşma) gerçekleşecek. Gerçekleşme şansı yüksek. Hafta sonu, belki pazar günü oraya gidebilirim."

Trump, daha sonraki ifadelerinde cumartesi günü ABD'den ayrılarak bölgeye gidebileceğini ve pazar günü bölgede olabileceğini dile getirdi.

Müzakere sürecinin iyi gittiğini vurgulayan Trump, birçok Müslüman ülkenin sürece dahil olduğunu ve böyle bir katılımın daha önce görülmediğini ifade etti.