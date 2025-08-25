DOLAR
40,99 0,36%
EURO
47,76 1,13%
ALTIN
4.443,84 -0,28%
BITCOIN
4.612.974,02 0,11%

Trump: Gazze'de Gazetecilerin Hedef Alınmasından 'Memnun Değilim'

Trump, Gazze'de gazetecilerin hedef alınmasından memnun olmadığını söyledi; Nasır Hastanesi saldırısında 5 gazeteci hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 19:37
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 19:37
Trump: Gazze'de Gazetecilerin Hedef Alınmasından 'Memnun Değilim'

Trump: Gazze'de Gazetecilerin Hedef Alınmasından 'Memnun Değilim'

Başkanın açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği ve başkanlık kararnamelerine imza attığı törende, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin soruları yanıtladı.

Gazetecinin "İsrail Gazze'deki bir hastaneyi bombaladı, 5 gazeteci dahil 20 kişi öldü. Ne dersiniz?" şeklindeki sorusuna Trump, "Bu ne zaman oldu? Bilmiyordum." diye karşılık verdi.

Trump, daha sonra açıklamasına devam ederek "Bundan memnun değilim. Aynı zamanda bunları görmek de istemiyorum. Bu kabusa bir son vermeliyiz." ifadesini kullandı.

Başkan, İsrail hakkında doğrudan bir değerlendirme yapmadı; Hamas'ın elindeki esirleri kendisinin kurtardığını ve Gazze'deki durumun "çok kötü" olduğunu söyledi.

İsrail'in hedef aldığı gazeteciler

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinin 4. katına bugün düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenler arasında 5 gazeteci olduğu belirtildi.

Son saldırıda yaşamını yitiren gazeteciler arasında Reuters foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP için çalışan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'ten Muaz Ebu Taha ve Ahmed Ebu Aziz bulunuyor.

Ayrıca, İsrail ordusunun Han Yunus kentindeki Mevasi bölgesindeki saldırıları sonucu gazeteci Hasan Duvhan da yaşamını yitirdi.

İLGİLİ HABERLER

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da 12 Yaşındaki Suriyeli Çocuk 3 Gündür Kayıp
2
İYİ Parti Kurultay Süreci 27 Ağustos'ta Başlıyor
3
Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak
4
Boric, G20 Zirvesi'nde Gazze'deki İnsani Krize Dikkat Çekti
5
Mezopotamya MÜPAK Yönetim Kurulu Erzurum'da Buluştu
6
Somali'de Seçim Uzlaşısı: 4,5 Sistemiyle Parlamenter Seçim
7
Erzurum'da Kamyonet Çarpması: 25 Yaşındaki Kutluhan Akdağ Hayatını Kaybetti

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan