Trump: Gazze'de Gazetecilerin Hedef Alınmasından 'Memnun Değilim'

Başkanın açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği ve başkanlık kararnamelerine imza attığı törende, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin soruları yanıtladı.

Gazetecinin "İsrail Gazze'deki bir hastaneyi bombaladı, 5 gazeteci dahil 20 kişi öldü. Ne dersiniz?" şeklindeki sorusuna Trump, "Bu ne zaman oldu? Bilmiyordum." diye karşılık verdi.

Trump, daha sonra açıklamasına devam ederek "Bundan memnun değilim. Aynı zamanda bunları görmek de istemiyorum. Bu kabusa bir son vermeliyiz." ifadesini kullandı.

Başkan, İsrail hakkında doğrudan bir değerlendirme yapmadı; Hamas'ın elindeki esirleri kendisinin kurtardığını ve Gazze'deki durumun "çok kötü" olduğunu söyledi.

İsrail'in hedef aldığı gazeteciler

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinin 4. katına bugün düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenler arasında 5 gazeteci olduğu belirtildi.

Son saldırıda yaşamını yitiren gazeteciler arasında Reuters foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP için çalışan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'ten Muaz Ebu Taha ve Ahmed Ebu Aziz bulunuyor.

Ayrıca, İsrail ordusunun Han Yunus kentindeki Mevasi bölgesindeki saldırıları sonucu gazeteci Hasan Duvhan da yaşamını yitirdi.