DOLAR
34,16 0,08%
EURO
38,11 0,02%
ALTIN
2.913,97 0,03%
BITCOIN
2.246.370,39 0,13%

Trump, Google'a Kamala Harris'i Kayırdığı İddiasıyla Dava Açma Tehdidi

Donald Trump, Google'ı Kamala Harris'i kayırmakla suçlayarak dava açmayı planladığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 11:55
Trump, Google'a Kamala Harris'i Kayırdığı İddiasıyla Dava Açma Tehdidi

Trump, Google'ı Hedef Alıyor

ABD Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Kasım ayında yapılacak seçimlerde zafer kazanması durumunda, Google'ı arama sonuçlarında Demokrat rakibi Kamala Harris'i kayırmakla suçlayarak dava etmekle tehdit etti.

Algoritma İddiaları

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Google'ın, Harris hakkında olumlu içerikleri ön plana çıkararak kendisi hakkında olumsuz haberlere yer verdiğini ileri sürdü. Bu durumu "yasa dışı" bir algoritma kullanmakla ilişkilendirdi.

Adalet Bakanlığına Çağrı

Seçimlerin kazanılması halinde, ABD Adalet Bakanlığı'na Google'a karşı dava açması için çağrıda bulunacağını belirten Trump, "Bu yasa dışı bir faaliyettir," dedi.

Google'dan Yanıt

Trump'ın bu açıklamalarının, muhafazakar Medya Araştırma Merkezi'nin yaptığı çalışmaya dayandığı düşünülüyor. Bu çalışmada Google'ın arama algoritmasının Trump'tan ziyade Harris'e daha çok fayda sağladığı öne sürülmüştü. Google ise bu iddiaları reddederek, arama algoritmasının herhangi bir adayı kayırmak amacıyla manipüle edilmediğini bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasına Yansıdı
2
Ağrı'da Nesli Tehlike Altında Olan Vaşak Görüntülendi
3
Artvin'de Yıkılan Bina Altında Kalan 93 Yaşındaki Adamın Korkutucu Deneyimi
4
Nepal'in Başkenti Katmandu'da Sel Felaketi: 32 Ölü
5
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan İsrail'e Sert Tepki
6
İstanbul'da Devlet Destekli Sanat Sergisi Açıldı
7
Burak Aykan BMAEK Ulaştırma Eğilimleri ve Ekonomileri Çalışma Grubu Başkanı Oldu

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Epic Games Store 26 Eylül-4 Ekim Haftası Ücretsiz Oyunu Açıklandı: The Spirit and the Mouse