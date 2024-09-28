Trump, Google'a Kamala Harris'i Kayırdığı İddiasıyla Dava Açma Tehdidi

Trump, Google'ı Hedef Alıyor

ABD Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Kasım ayında yapılacak seçimlerde zafer kazanması durumunda, Google'ı arama sonuçlarında Demokrat rakibi Kamala Harris'i kayırmakla suçlayarak dava etmekle tehdit etti.

Algoritma İddiaları

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Google'ın, Harris hakkında olumlu içerikleri ön plana çıkararak kendisi hakkında olumsuz haberlere yer verdiğini ileri sürdü. Bu durumu "yasa dışı" bir algoritma kullanmakla ilişkilendirdi.

Adalet Bakanlığına Çağrı

Seçimlerin kazanılması halinde, ABD Adalet Bakanlığı'na Google'a karşı dava açması için çağrıda bulunacağını belirten Trump, "Bu yasa dışı bir faaliyettir," dedi.

Google'dan Yanıt

Trump'ın bu açıklamalarının, muhafazakar Medya Araştırma Merkezi'nin yaptığı çalışmaya dayandığı düşünülüyor. Bu çalışmada Google'ın arama algoritmasının Trump'tan ziyade Harris'e daha çok fayda sağladığı öne sürülmüştü. Google ise bu iddiaları reddederek, arama algoritmasının herhangi bir adayı kayırmak amacıyla manipüle edilmediğini bildirdi.