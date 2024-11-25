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İsrail Hapishanelerinde Filistinli Mahkumların Dörtte Birinde Uyuz Salgını

İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin %25'inin uyuz hastalığına yakalandığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 20:58
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 20:58
İsrail Hapishanelerinde Filistinli Mahkumların Dörtte Birinde Uyuz Salgını

İsrail Hapishanelerinde Uyuz Salgını Artıyor

İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli mahkumların dörtte biri uyuz hastalığına yakalandı. Haaretz gazetesinin haberine göre, insan hakları kuruluşlarının sunduğu dilekçeye yanıt olarak İsrail Cezaevi İdaresi, hapishanelerdeki Filistinli mahkumların önemli bir kısmının son aylarda uyuz hastalığına yakalandığını kabul etti.

Gerekli Önlemler Alınmadı

İsrail Yüksek Mahkemesi, insan hakları örgütlerinin sunduğu ve Cezaevi İdaresi'nin uyuz hastalığının yayılmasını önlemek için gerekli tedbirleri almadığını belirten dilekçeyi değerlendirecek. Bu uyuz salgını döneminde, tutukluların yetersiz tıbbi bakım ve cezaevlerindeki aşırı kalabalıklaşma gibi sorunlarla karşılaştığı bildiriliyor.

İsrail hapishanelerinde yaklaşık 10.000 Filistinlinin bulunduğu ifade ediliyor. Dilekçeyi sunan taraflar, uyuz hastalığına yakalanan Filistinlilerin avukatlarıyla görüşmelerinin iptal edildiğini ve dava duruşmalarının ertelendiğini belirtti.

İnsan Hakları Örgütlerinin Mücadelesi

Mahkemeye, İsrail İnsan Hakları Hekimleri Derneği, İsrail'deki Yurttaş Hakları Derneği, Adalah gibi kuruluşların hazırladığı dilekçelerde, mevcut duruma dikkat çekiliyor. Şu anda, İsrail'deki çeşitli hapishanelerde 1704 aktif uyuz vakası bulunuyor.

Artan Gözaltılar ve Saldırılar

7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmasının ardından, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda önemli bir artış kaydedildi. Filistin makamlarından alınan son bilgiler, bu süreçte 167'si çocuk olmak üzere 794 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ortaya koyuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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