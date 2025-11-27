Trump: Güney Afrika 2026 Miami G20 Zirvesi'ne Davet Edilmeyecek

ABD, G20 dönem başkanlığı devrinin reddi üzerine Güney Afrika'ya yaptırım kararı aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'nın G20 Zirvesi'nin kapanış töreninde ABD Büyükelçiliği'nin kıdemli temsilcisine G20 dönem başkanlığını devretmeyi reddettiğini açıkladı.

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu nedenle Güney Afrika benim talimatımla gelecek yıl Florida’nın Miami kentinde düzenlenecek olan 2026 G20 Zirvesi’ne davet edilmeyecektir" ifadesini kullandı ve ayrıca Güney Afrika'ya yapılan tüm ödemelerin ve yardımların "derhal durdurulacağını" belirtti.

Başkan Trump, Güney Afrika'nın Zirve ev sahipliği sürecine ilişkin daha önce de eleştirilerini dile getirmişti. Trump, 22-23 Kasım tarihlerinde Johannesburg'ta gerçekleştirilen G20 Zirvesi öncesinde, Güney Afrika'da "Afrikaner'lar ve Hollanda, Fransız ve Alman kökenli diğer yerleşimcilerin" maruz kaldığını öne sürdüğü insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek ABD delegasyonunun zirveye katılmayacağını duyurmuştu.

Trump paylaşımında, Güney Afrika'da beyazların öldürüldüğünü ve çiftliklerine rastgele el konulduğunu iddia ederek, aralarında New York Times'ın da bulunduğu medyanın bu duruma karşı sessiz kaldığını savundu. Trump ayrıca, "ABD bu yüzden Güney Afrika’daki G20 toplantısına katılmamıştır" ifadelerini kullandı.

Güney Afrika'nın kapanış töreninde G20 dönem başkanlığını devretmeyi reddetmesi, Washington ile Pretoria arasında diplomatik ve mali yaptırımları beraberinde getirecek sert bir reaksiyonla karşılandı. Trump'ın açıklaması, iki ülke ilişkilerinde yeni bir gerilim dalgasının habercisi olarak değerlendiriliyor.

