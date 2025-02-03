Trump, Güney Afrika'ya Yönelik Fonları Askıya Aldı

Trump'tan Güney Afrika'ya Sert Tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'daki toprak reformu uygulamaları nedeniyle bu ülkeye yönelik tüm fonları askıya aldığını duyurdu. Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın "topraklara el koyduğunu" ve bazı kesimlere "çok kötü" davrandığını belirtti.

İnsan Hakları İhlalleri ve Medya Eleştirisi

Trump, Güney Afrika'daki durumun "çok kötü" olduğunu ifade ederek, "radikal sol medyanın" bu konuyu gündeme getirmediğini vurguladı. Ayrıca, Güney Afrika'da yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekerek, ülkenin bu duruma tahammül göstermeyeceğini kaydetti.

Fonların Askıya Alınması

Trump, "Güney Afrika'ya geleceğe yönelik tüm fonları tam bir soruşturma gerçekleşene kadar askıya alıyorum." şeklinde bir açıklama yaparak, ABD'nin durumu yakından takip edeceğini belirtti.

Güney Afrika'da Toprak Reformu Üzerine Tartışmalar

Güney Afrika, sömürge döneminden bu yana yüzde 9 oranında bir nüfusa sahip olan beyaz azınlığın, işlenebilir toprakların yüzde 75'ini elinde bulundurması nedeniyle, toprak reformu konusunda ciddi tartışmalar yaşamakta. Ülkenin hükümeti, beyazların elinde bulunan toprakların bir kısmını tazminatsız bir şekilde kamulaştırarak siyahi vatandaşlara dağıtmayı planlamakta.

Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ocak ayında, devletin bazı topraklara el koymasına olanak tanıyan bir yasa tasarısını imzalamıştı. Bu gelişmeler, uluslararası kamuoyunda yankı uyandırırken, Trump'ın açıklamaları ise durumu daha da alevlendirmiş durumda.