Trump, H1-B Vizesine Desteğini Açıkladı

Trump H1-B Vizesine Destek Verdi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, vasıflı göçmenlere ABD'de çalışma imkanı tanıyan H1-B vizesine desteğini kamuoyuna duyurdu. New York Post'a verdiği röportajda, Elon Musk'ın X platformundaki açıklamalarının ardından, H1-B vize programına olan inancını vurguladı. Trump, "Mülklerimde birçok H-1B vizeli var. H-1B'ye inananlardanım. Bunu birçok kez denedim. Harika bir program" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Taban Bölündü

Trump'ın önceki başkanlık döneminde yabancı işçi vizelerine yönelik kısıtlamalar getirdiği biliniyor. Ancak son açıklaması, Cumhuriyetçi tabanı arasında ciddi bir bölünmeye yol açtı. Elon Musk, bu hafta içerisinde yaptığı açıklamalarda, ABD'deki teknoloji şirketlerinde uzmanlık gerektiren pozisyonlar için yeterince yerli yetenek olmadığını belirtti ve H1-B programı sayesinde kendi şirketlerini kurduğunu ifade etti.

Öte yandan, eski Beyaz Saray danışmanı Steve Bannon, sosyal medyada H-1B programını destekleyenlere yönelik sert eleştirilerde bulunarak, göçü "Batı medeniyetine yönelik bir tehdit" olarak tanımladı.

H1-B Vizesinin Önemi

H1-B vizesi, ABD'de vatandaş olmayan vasıflı yabancı işçilere genellikle üç yıllık süreyle verilen bir çalışma vizesidir. Bu vize, sahiplerine sürenin sonunda yeşil karta başvurma imkanı sunmaktadır.

Trump’ın bu destek açıklaması, yaklaşan seçimlerde göçmen politikalarının belirleyici bir konu haline geleceğini gösteriyor.