Trump: Hamas'la Esir Takası İçin Yoğun Müzakereler Yürütüyoruz

Oval Ofis'te basın toplantısı

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında Gazze ve esir takasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Gazze ile ilgili bir soru üzerine, "Hamas'la çok yoğun müzakereler yürütüyoruz. Onlara, esirlerin hepsini hemen serbest bırakın, o zaman çok daha iyi şeyler olacak, eğer hepsini serbest bırakmazsanız durum çok kötü olacak dedik." şeklinde konuştu.

Başkan Trump, söz konusu müzakerelerde 20 esirin serbest bırakılması konusunda Hamas'la görüşmeler yürüttüklerini belirtti.

Trump ayrıca, 30 esirin de öldüğünü düşündüklerini ifade etti ve ABD'nin tüm esirlerin serbest bırakılmasını talep ettiğini vurguladı.