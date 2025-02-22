Trump: Hamas'tan Serbest Bırakılan 6 İsrailli Esir 'İyi Değil'

Trump, Hamas'ın serbest bıraktığı 6 İsrailli esirin sağlık durumlarını 'utanç verici' olarak tanımladı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 23:20
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 23:20
Trump: Hamas'tan Serbest Bırakılan 6 İsrailli Esir 'İyi Değil'

Trump'tan Kritik Açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas tarafından serbest bırakılan 6 İsrailli esirin sağlık durumlarının "çok iyi olmadığını" ifade etti. Trump, bu önemli açıklamayı Beyaz Saray'dan ayrılırken yaptı.

Esirlerin Durumu Utanç Verici

Trump, “Son 24 saatte çok sayıda haber aldık. Esirleri bugün teslim aldık,” diyerek, esirlerin sağlığı hakkında daha fazla bilgi verdi. Konuşmasında, esirlerin durumunu "utanç verici" şeklinde nitelendirdi.

Hamas'ın teslim ettiğini doğruladığı 6 esir için Trump, "Çok iyi durumda değiller ama onları daha kötü durumda da gördük," dedi.

Esir Takası Süreci

Hamas, esir takasının yedinci turu kapsamında, Gazze Şeridi'nde tutulan 6 İsrailli esiri serbest bırakarak Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etti. Serbest bırakılan esirler, hemen ardından İsrail'e geçti.

Karşılık olarak İsrail, hapishanelerdeki 620 Filistinli esiri serbest bırakacağını duyurdu. Bu gelişmeler, iki taraf arasındaki gerginliğin devam ettiğini göstermektedir.

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