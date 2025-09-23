Trump: Hamilelikte Asetaminofen (Tylenol) Otizm Riskini Artırıyor İddiası

Trump, hamilelikte asetaminofen (Tylenol) kullanımının otizm riskini büyük ölçüde artırdığını iddia etti; uzmanlar ve ACOG ise bu bağlantıya karşı çıkıyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 05:24
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 05:24
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Tylenol adlı ilacın aktif maddesi olan asetaminofen'in hamilelik sırasında kullanımının çocuklarda otizme yol açma olasılığını yükselttiğini öne sürdü.

Trump'ın Açıklamaları ve Önerileri

Trump, Sağlık Bakanlığı ile ilgili kurumların artan otizm oranlarına ilişkin bulgularını paylaştığını belirterek, hamilelikte asetaminofen kullanımının otizm riskini büyük ölçüde artırdığı iddiasında bulundu ve bakanlığın buna göre yeni düzenlemeler yapacağını açıkladı.

Başkan Trump, konuya ilişkin olarak "Tylenol almak iyi değil. Size söylüyorum, iyi değil. Bu nedenle, tıbbi olarak gerekli olmadıkça kadınların hamilelik sırasında Tylenol kullanımını sınırlamalarını şiddetle tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Basın Toplantısında Kimler Vardı?

Trump'ın düzenlediği basın toplantısına, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert Kennedy ile Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi Direktörü Mehmet Öz de katılarak konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Öte yandan Trump, Tylenol'ün hamile kadınlarda ateşi düşürmek için tek güvenli ilaç olarak kabul edildiğini de kabul ederek, "Eğer ateşiniz çok yüksekse bunu almak zorundasınız çünkü ne yazık ki bunun alternatifi yok." dedi. Ancak iddiasının bilimsel temelleri hakkında detaylı bir açıklama yapmadı.

Uzman Tepkileri ve ACOG'un Açıklaması

Uzmanlar, Tylenol ile otizm arasındaki nedensel bağlantı iddiasına uzun süredir şüpheyle yaklaşıyor. Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Birliği (ACOG), Trump konuşurken, söz konusu ilaç ile otizm arasında herhangi bir bağlantı olmadığını savunan bir açıklama yayımladı.

ACOG açıklamasında, "Asetaminofen, anne adayları için önemli ve güvenli bir seçenek olmaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.

