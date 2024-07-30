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Trump: Harris Biden'dan Daha Kötü Aday

Trump, Kamala Harris'i Biden'dan daha kötü bir aday olarak nitelendirerek eleştirilerde bulundu.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 12:11
Trump: Harris Biden'dan Daha Kötü Aday

Trump, Harris Hakkında Sert Eleştirilerde Bulundu

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in başkanlık yarışındaki potansiyelini sorguladı. Trump, Harris'i "daha radikal solcu" olarak nitelendirerek, Biden'dan daha kötü bir aday olduğunu belirtti.

Fox News Mülagatı

Fox News televizyonuna verdiği röportajda Trump, Harris'in başkanlık yarışı için yeterli olmadığını ifade etti. "Bence o, daha radikal solcu," diyen Trump, Harris'in siyasi performansını eleştirdi.

Gülüşüne Dikkat Çekti

Harris'in sosyal medyada dikkat çeken gülüşünü de eleştiren Trump, "O gülüş, deli birinin gülüşü. Ama artık böyle gülmediğini fark ettim. Birisi onu gülmemeye ikna etmiş," şeklinde konuştu.

Biden'ın Kararının Ardından

Biden, 21 Temmuz'da yaptığı açıklamada, başkanlık yarışından çekileceğini ve Harris'i kendi yerine önerdiğini duyurmuştu. Bu gelişmeler, Demokrat Parti içinde tartışmalara yol açtı.

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