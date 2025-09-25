Trump ile Epstein heykeli Kongre önünden kaldırıldı

ABD'de Başkan Donald Trump ile reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ı el ele tasvir eden heykel, Kongre binası önünden söküldü.

ABD Park Polisi, New York Times'a yaptığı açıklamada heykelin "izin kurallarına uymadığı" gerekçesiyle kaldırıldığını bildirdi.

Kongre binası önüne salı günü yerleştirilen heykelin altında yer alan plakada "Sonsuza dek en iyi arkadaşlar" ifadesi bulunuyordu. Heykelin kaidesinde ise Trump ile Epstein arasındaki dostluğa atıfta bulunan "Başkan Donald J. Trump ile 'en yakın dostu' Jeffrey Epstein arasındaki uzun soluklu bağı kutluyoruz." ifadeleri yer aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "Demokratlar, medya ve bu heykeli yapan kuruluş, Epstein ve mağdurları hakkında yıllardır bilgi sahibiydi ancak hiçbir şey yapmadı. Başkan Trump ise şeffaflık çağrısı yaptı ve binlerce sayfalık belgeyle bunu yerine getiriyor."

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında aralarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer aldı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile ABD Adalet Bakanlığı'nın incelemesi sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı; bazı kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü yönündeki iddialara karşın, Epstein'ın hücresinde intihar ettiğine varıldığı açıklandı.

Olayla ilgili olarak ABD'li gazeteci Tucker Carlson, Epstein'ın "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etti.

Wall Street Journal (WSJ) ise Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini ve bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu iddia etti.