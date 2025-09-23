Trump'ın 80. BM Genel Kurulu Konuşması: 'Çin ve Hindistan Rus Petrolüyle Savaşı Finanse Ediyor'

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmasında, Gazze'deki insani krizden Rusya-Ukrayna Savaşı'na, iklim değişikliğinden gümrük politikalarına kadar dış ve iç politikalardaki önceliklerini özetledi.

Konuşmanın öne çıkan başlıkları

Yaklaşık 1 saat süren ve lider konuşmaları arasında en uzunlardan biri olarak kayda geçen konuşmasında Trump, kürsüye çıkışında teleprompterın bozuk olması nedeniyle bir süre konuşmaya başlamadı ve bunu mizahi bir dille, BM asansörleri ve teleprompter cihazlarının bozuk olduğunu söyleyerek yorumladı.

Trump, bugüne kadar 7 savaşı durdurduğunu iddia ederek, şu anda hem Orta Doğu'daki çatışmaları hem de Rusya-Ukrayna Savaşı'nı durdurmaya çalıştığını belirtti. Konuşmasında Gazze için acil çağrı yaparak, "Gazze'deki savaşı derhal durdurmalıyız. Derhal müzakerelere başlamalıyız, barış müzakereleri yapmalıyız, rehinelerin tamamı serbest bırakılmalı." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın kısa sürede sona ermesini umut ettiğini söyleyen Trump, göreve geldikten sonra işlerin beklediği gibi gitmediğini belirtti ve "Eğer Rusya savaşı sona erdirmek için bir anlaşma yapmaya hazır değilse, ABD (Rusya'ya karşı) çok güçlü bir dizi gümrük vergisi uygulamaya hazır." uyarısında bulundu.

Ayrıca Avrupa ülkelerinin Moskova'dan petrol ve doğal gaz almaya devam etmesinden rahatsız olduğunu vurgulayan Trump, "(Avrupa ülkeleri) Rusya ile savaşırken Rusya'dan petrol ve doğalgaz satın alıyorlar. Bu, onlar için utanç verici bir durum." dedi.

Konuşmasında Çin ve Hindistan'ı hedef alarak, "Çin ve Hindistan, Rus petrolünü satın almayı sürdürerek, devam eden (Rusya-Ukrayna) savaşın başlıca finansörleri durumundadır." değerlendirmesinde bulundu.