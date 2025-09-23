Trump'ın 80. BM Genel Kurulu Konuşması: 'Çin ve Hindistan Rus Petrolüyle Savaşı Finanse Ediyor'

Trump, 80. BM Genel Kurulu'nda Gazze, Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin-Hindistan'ın Rus petrolü alımı hakkında sert açıklamalar yaptı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 18:35
Trump'ın 80. BM Genel Kurulu Konuşması: 'Çin ve Hindistan Rus Petrolüyle Savaşı Finanse Ediyor'

Trump'ın 80. BM Genel Kurulu Konuşması: 'Çin ve Hindistan Rus Petrolüyle Savaşı Finanse Ediyor'

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmasında, Gazze'deki insani krizden Rusya-Ukrayna Savaşı'na, iklim değişikliğinden gümrük politikalarına kadar dış ve iç politikalardaki önceliklerini özetledi.

Konuşmanın öne çıkan başlıkları

Yaklaşık 1 saat süren ve lider konuşmaları arasında en uzunlardan biri olarak kayda geçen konuşmasında Trump, kürsüye çıkışında teleprompterın bozuk olması nedeniyle bir süre konuşmaya başlamadı ve bunu mizahi bir dille, BM asansörleri ve teleprompter cihazlarının bozuk olduğunu söyleyerek yorumladı.

Trump, bugüne kadar 7 savaşı durdurduğunu iddia ederek, şu anda hem Orta Doğu'daki çatışmaları hem de Rusya-Ukrayna Savaşı'nı durdurmaya çalıştığını belirtti. Konuşmasında Gazze için acil çağrı yaparak, "Gazze'deki savaşı derhal durdurmalıyız. Derhal müzakerelere başlamalıyız, barış müzakereleri yapmalıyız, rehinelerin tamamı serbest bırakılmalı." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın kısa sürede sona ermesini umut ettiğini söyleyen Trump, göreve geldikten sonra işlerin beklediği gibi gitmediğini belirtti ve "Eğer Rusya savaşı sona erdirmek için bir anlaşma yapmaya hazır değilse, ABD (Rusya'ya karşı) çok güçlü bir dizi gümrük vergisi uygulamaya hazır." uyarısında bulundu.

Ayrıca Avrupa ülkelerinin Moskova'dan petrol ve doğal gaz almaya devam etmesinden rahatsız olduğunu vurgulayan Trump, "(Avrupa ülkeleri) Rusya ile savaşırken Rusya'dan petrol ve doğalgaz satın alıyorlar. Bu, onlar için utanç verici bir durum." dedi.

Konuşmasında Çin ve Hindistan'ı hedef alarak, "Çin ve Hindistan, Rus petrolünü satın almayı sürdürerek, devam eden (Rusya-Ukrayna) savaşın başlıca finansörleri durumundadır." değerlendirmesinde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Maarif Vakfı'nın Halep'te Mezuniyet Töreni — Çobanbey ve Azez
2
Ramaphosa: Uluslararası toplum Gazze için derhal harekete geçmeli
3
AB'den Danimarka'ya Destek: Hava Sahasında Dron İhlali Endişesi
4
Antalya'da Eşini Öldüren Sanığın Duruşması: 'Uzak Atış' Bilirkişi Raporu Öne çıktı
5
Vali Baydaş: Ayder ve Kaçkar Dağları 'Kaçkar by UTMB'ye Ev Sahipliği Yapacak
6
Macaristan'da Ludovika'da Türk Dünyası Çalışmaları Merkezi Açıldı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Daha Adil Bir Dünyanın İnşasında Kararlı

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek