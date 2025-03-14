Trump'ın Adayı Mehmet Öz Senato'da Onay Oturumuna Katıldı

Mehmet Öz Senato'da CMS Adaylığı İçin Konuştu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri (CMS) direktörlüğüne aday gösterdiği Türk kalp cerrahı Mehmet Öz, bugün gerçekleştirilen adaylık oturumunda konuştu. Öz, Senato Finans Komitesi tarafından düzenlenen oturumda, üyelerin sorularını yanıtladı.

Açılış Konuşmasında Vurgu

Öz, açılış konuşmasında ailesinin geçmişi, hekimlik kariyeri ve kazandığı 10 Emmy Ödülü ile ilgili bilgiler paylaştı. Yönetmeyi hedeflediği CMS kurumunun, Amerikalıların yaşam beklentisini iyileştirme hedefi üzerine önemli vurgularda bulundu. “Başarım ve bağlılığım, hayat boyu süren bir tutku oldu,” diyen Öz, babasının Amerika’ya göç ettikten sonra gördüğü umut verici fırsatları anlattı.

Sağlık Alanındaki Sorunlar ve Çözüm Yolları

Ülkedeki sağlık sigortası sorunlarına değinen Öz, Başkan Trump'ın bu konudaki kararlılığını ifade ederek, “Her Amerikalı, ihtiyaç duyduğu ve hak ettiği bakımı almalıdır” dedi. Ayrıca ABD halk sağlığı krizinin ulusal güvenlik açısından bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. “Bizi içeriden tüketen sorunlar var. Dolandırıcılığı, israfı ve suistimali azaltmak için modern araçlar geliştirelim,” şeklinde konuştu.

Güven Yenileme ve Hedefler

Öz, sağlık sektöründeki kötü niyetli kişilerin faaliyetlerini engelleme taahhüdünde bulunarak, “Bu hedeflere ulaşmak için izninizi istiyorum. Böylece birlikte daha iyi bir sağlık hizmetine erişim sağlayabileceğiz,” dedi. Komite üyeleri, Öz’e TV sunuculuğundan sağlık programları harcamalarına kadar birçok konuda soru yöneltti.

Medicaid'in Korunması ve Gelecek Vizyonu

Öz, sağlık sigortası programlarının uygulanabilirliğini sağlama gerekliliğine vurgu yaparak, “Hastaların hastalandıklarında korunacak kaynaklara sahip olmalarını sağlamak istiyorum. Medicaid'i korumanın yolu, her düzeyde uygulanabilir olmaktır” ifadelerini kullandı.

Başına Mehmet Öz'ün atanması beklenen CMS, 160 milyon Amerikalı için yıllık 1 trilyon dolardan fazla sağlık sigortası harcamasını denetleyecek. Medicare, 65 yaş üstü bireylere sağlık hizmeti sunarken, Medicaid düşük gelirli grupları kapsayan bir sağlık sigortası programıdır. Senato onayı ile Öz, bu üst düzey kurumu yönetecek ilk Türk olacaktır.