Trump'ın Adayı Whitaker, NATO Daimi Temsilcisi Olarak Onaylandı

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump tarafından NATO Daimi Temsilciliğine aday gösterilen eski Adalet Bakan Vekili Matt Whitaker'ı onayladı.

Oylamada, 52 "evet" oyuna karşı 45 "hayır" oyu ile Whitaker, ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi olarak göreve başladı.

Whitaker, onay oturumunda gerçekleştirdiği konuşmada, Trump yönetiminin askeri ittifaka bağlılığının "sarsılmaz" olduğunu belirtti.

Trump, Whitaker'ı "güçlü bir savaşçı" ve "sadık bir vatansever" olarak tanımlayarak, onun ABD'yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını vurguladı.

Mesleki kariyeri hukuk alanında şekillenen Whitaker, daha önce dış politika konusunda herhangi bir görev almamıştı. Bu atama ile NATO Daimi Temsilcisi olarak ilk dış politika görevini üstlenecek.

Kasım 2018 - Şubat 2019 tarihleri arasında adalet bakanlığına vekalet eden Whitaker, görevi süresince Trump aleyhinde açılan soruşturmalara karşı çıkmıştı.

Trump, 2016-2020 yılları arasındaki başkanlık döneminde NATO üyesi ülkelerin ittifaka yeterince ödeme yapmadığını ve ekonomik yükün büyük kısmının ABD'nin omuzlarına kaldığını savunmuştu.