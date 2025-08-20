Trump'ın Caine'e Ukrayna için 'NATO benzeri' güvenlik garantileri talimatı iddiası

WSJ kaynaklı iddia diplomasi trafiğinin hızlandığını gösteriyor

Wall Street Journal'ın yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avrupa ülkeleri tarafından oluşturulması planlanan 'Çok Uluslu Ukrayna Gücü' koalisyonuna ilişkin güvenlik mekanizmaları için Genelkurmay Başkanı Dan Caine'e görev verdiği iddia edildi.

Haberde, isimleri açıklanmayan yetkililerin Trump'ın 15 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılan ve nihai sonuca ulaşmayan görüşmenin ardından Caine'e bu yönde talimat verdiğini söylediği aktarıldı.

Yetkililer, Caine'in İngiltere, Fransa ve Almanya öncülüğündeki 'Çok Uluslu Ukrayna Gücü' için 'NATO benzeri güvenlik garantileri' tasarlama konusunda görevlendirildiğini belirtti.

Trump dün Fox News kanalına verdiği röportajda Avrupa liderlerinin bu savaşla ABD'den daha fazla meşgul olduğunu vurgulayarak şu ifadeyi kullandı: (Ukrayna için) Bir tür güvenlik sağlanacak ama bu NATO olamaz, bu asla ve asla gerçekleşmeyecek bir şey.

Avrupa Birliği liderleri ise Beyaz Saray'daki zirve sonrası yaptıkları değerlendirmede, Şimdi, NATO'nun 5. maddesine benzer, ABD'nin de dahil olacağı güçlü bir güvenlik mekanizmasını oluşturma zamanı açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de Trump'ın Ukrayna'da güvenlik garantilerinin kalıcı barışı sağlamak için hayati önem taşıdığının farkında olduğunu ancak ABD'nin bunun için sahada asker bulundurmayacağını kesin dille belirttiğini söyledi.

18 Ağustos'ta Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yapılan toplantıya, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katıldı.

Toplantı sonrası Trump, Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği üçlü zirve hazırlıklarına başlandığını açıkladı.