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Trump'ın CIA Personeline İşten Ayrılma Teklifi: 8 Aylık Tazminat

Donald Trump'ın planı çerçevesinde CIA personeline işten ayrılma teklifi sunuldu; 8 aylık maaş ve sosyal haklar vaadi dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 12:26
Trump'ın CIA Personeline İşten Ayrılma Teklifi: 8 Aylık Tazminat

Trump'ın "Küçülme" Planı Kapsamında CIA Çalışanlarına Teklif

ABD Başkanı Donald Trump'ın federal hükümeti küçültme çabaları doğrultusunda, CIA personeline işten ayrılmaları yönünde bir teklif yapıldığı iddia edildi. CNN'in bildirdiğine göre, CIA, tüm çalışanlarına işten çıkma seçeneği sunarak, yaklaşık 8 aylık maaş ve sosyal haklar alabileceklerini belirtti.

Teklifin Ayrıntıları

Haberin detaylarına ulaşan yetkililere göre, teklifin tüm CIA çalışanlarına sunulduğu ve teşkilatın bu tür bir öneride bulunan "ilk büyük ulusal güvenlik kuruluşu" olduğu ifade ediliyor. Teklifin, Wall Street Journal tarafından duyurulduğu belirtildi.

CIA sözcüsü, bu önerinin, çalışanların ABD'nin ulusal güvenlik önceliklerine duyarlılığını artırmaya yardımcı olmayı ve kuruma yeni bir enerji kazandırmayı hedefleyen daha geniş bir stratejinin parçası olduğunu aktardı. Ayrıca, teklifin diğer federal kurumlara uygulanacak olan "ertelenmiş istifa teklifleriyle" benzerlik gösterdiği öne sürüldü.

Önemli İstatistikler ve Kabul Oranı

ABD basınında, CIA'in bütçe ve istihdam istatistiklerini açıklamadığı kaydedildi. Öte yandan, Trump yönetiminin 6 Şubat tarihine kadar işlerinden ayrılacak tüm federal çalışanlara 7 aylık maaş tutarında tazminat teklifi yaptığı ve bu teklifi 20 bin çalışanın kabul ettiği öne sürülüyor.

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