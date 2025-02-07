Trump'ın Gazze Açıklamalarına Tepki: Ankara Filistin Dayanışma Platformu Üyeleri Söz Aldı

Ankara Filistin Dayanışma Platformu Üyeleri Trump'ın Açıklamalarını Kınadı

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik yaptığı son açıklamalara sert tepki gösterdi. Platform üyeleri, Çukurambar Merkez Tuğba Altınok Camisi'nde cuma namazının ardından sloganlar atarak ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü.

Mustafa Eminoğlu'ndan Açıklama

Platformun dönem sözcüsü Mustafa Eminoğlu, burada yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşanan krizin ardından ateşkesin imzalandığını hatırlatarak, "Gazzeliler ve onların yanında olanlar bir nebze olsun nefes aldı" dedi. Eminoğlu, Trump'ın etnik temizlik hayallerini unutmadığını belirtti.

Eminoğlu, Trump'ın Gazze'deki durumu manipüle eden açıklamalarının, siyasal ve sosyal bir algı oyunu olduğunu ifade ederek, bunun müttefiki İsrail ile yaşadığı yenilgileri unutturma çabası olduğunu aktardı.

Gazze'deki Direnişin Gücü

Eminoğlu, "Dünyanın süper güçleri, teknolojik ve lojistik tüm imkanlarını seferber etmesine rağmen, Gazze kazanmış, İsrail yenilmiştir. Siyonistler tarafından hedef alınan masum bebeklerin ölümleri asla amacına ulaşamayacaktır" dedi. Ayrıca, Gazze kontrollü bir şekilde direniş gücünü sürdürdüğünü vurguladı.

Saadet Partisi de Tepki Gösterdi

Saadet Partisi üyesi bir grup, yaptıkları basın açıklamasında Trump'ın söylemlerine karşı durarak, Gazze halkının yanında olduklarını bildirdi.

Gazze'den Türkiye'ye Getirilen Bebek Zaina Sansaur

Öte yandan, 2023 yılında Gazze’den yaralı olarak Türkiye'ye getirilen ve hastanede yaşamını yitiren bebek Zaina Sansaur, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik açıklamalarını kınadı. Platform üyeleri, Çukurambar Merkez Tuğba Altınok Camisi'nde, cuma namazının ardından slogan atarak ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü. Öte yandan protesto öncesinde, 2023 yılında Gazze'den yaralı olarak Türkiye'ye getirilen ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren kanser hastası bebek Zaina Sansaur için cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı öncesi bir vatandaş Sansaur'un tabutunu öptü.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik açıklamalarını kınadı. Platform üyeleri, Çukurambar Merkez Tuğba Altınok Camisi'nde, cuma namazının ardından slogan atarak ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü. Öte yandan protesto öncesinde, 2023 yılında Gazze'den yaralı olarak Türkiye'ye getirilen ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren kanser hastası bebek Zaina Sansaur için cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı öncesi bir vatandaş Sansaur'un tabutunu öptü.