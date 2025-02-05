Trump'ın Gazze Planı: ABD'nin Devralma Fikri Kendi İcadı

Trump'ın Gazze Şeridi'ni Devralma Fikri

İsrail basını, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralma fikrinin, Başkan Donald Trump'a ait olduğunu öne sürdü. İddiaya göre, Trump bu planı son iki aydır değerlendiriyor.

Kaynakların Açıklamaları

İsrail'in Walla haber sitesine konuşan adı açıklanmayan ABD'li yetkililer, Trump'ın Gazze ile ilgili açıklamasını analiz etti. Trump’a yakın bir kaynak, "ABD'nin Gazze'yi devralmasının, Trump'ın kendi fikri olduğunu" savundu.

Bu kaynak, Trump'ın 2 aydır bu fikri değerlendirdiğini belirtti. Başka bir ABD'li yetkili ise, Trump'ın "Gazze için başka hiç kimsenin yeni bir fikri olmadığı sonucuna vararak planını sunduğunu" ileri sürdü.

Haberin Etkileri

Walla'nın haberinde, Trump'ın ABD'nin Gazze'yi devralacağı açıklamasının, ABD başkanının bazı danışmanlarını bile şaşırttığı, aşırı sağcı İsraillileri ise heyecanlandırdığı ifade edildi. Trump'ın ekibinden sadece birkaç kişinin bu açıklamadan haberdar olduğu bildirilirken, İsrail heyetinin Beyaz Saray'daki basın toplantısının yapıldığı odadan sevinçle ayrıldığı belirtildi.

Trump'ın Değerlendirmeleri

ABD Başkanı Trump, yaptığı açıklamada, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını savunmuştu. Trump, Gazze'nin artık tamamen yıkılmış bir bölge olduğunu ve yaşanabilir bir yer olmadığını ifade ederek, "Bu yüzden insanların Gazze'ye geri dönmemesi gerektiğini düşünüyorum," demişti. Bu açıklamaların ardından Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını kamuoyuna duyurdu.