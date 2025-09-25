Trump'ın Gazze Planı: İsrail Saldırıları Kalıcı Olarak Sonlanacak mı?

Trump'ın Gazze planı BM marjında liderlere sunuldu

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında salı gecesi düzenlenen Gazze konulu toplantıda, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını tamamen sona erdirmeye yönelik bir 'Amerikan planı' sunduğu iddia edildi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Mısır'ı temsilen devlet veya hükümet başkanları katıldı.

Planın kaynak gösterilen içeriği

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı habere göre, Trump ilk kez İsrail'in Gazze'ye yaklaşık iki yıldır devam eden şiddetli saldırılarının tamamen sona erdirilmesini hedefleyen bir plan ortaya koydu.

Toplantıda liderlere, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını 'derhal sona erdirmesi' gerektiğini vurgulayan Trump'ın, planı 'İsrail'in uluslararası arenada giderek daha fazla yalnızlaşması nedeniyle' sunduğu belirtildi. Trump, liderlerden plana destek vermelerini ve Gazze'de 'ertesi gün planı' kapsamında harekete geçmelerini istedi.

Planın öne çıkan maddeleri

Kanal 12 kaynaklarına göre, Trump'ın planı şunları içeriyor:

- Tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması

- Kalıcı ateşkes sağlanması

- İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden kademeli olarak çekilmesi

Plan ayrıca Gazze Şeridi'nde Hamas olmaksızın bir yönetim mekanizması kurulmasını, bölgeye Arap ve İslam ülkelerinden askerlerin de yer alacağı bir güvenlik gücünün konuşlandırılmasını ve Gazze'nin yeniden inşası için Arap devletlerinden fon sağlanmasını öngörüyor. Washington yönetiminin planının büyük ölçüde, Trump'ın damadı Jared Kushner ile eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in üzerinde çalıştığı 'Gazze'de ertesi gün planı'ndan oluştuğu da kaydedildi.

Ayrıca plan çerçevesinde, İsrail saldırıları sonrası sürece Filistin Yönetimi'nin de dahil edilmesi öngörülüyor.

Liderlerin desteği için koşullar

Toplantıya katılan liderler, Trump'ın planına belirli şartlar altında destek vereceklerini bildirdi. Bu şartlar arasında İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'yi ilhak etmemesi, Gazze Şeridi'nde herhangi bir yeni işgale girişmemesi ve yasa dışı Yahudi yerleşimleri kurmaması yer alıyor.

Liderler ayrıca, Gazze'ye insani yardımların derhal arttırılması ve İsrail'in Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa statükosunu ihlal etmeye son vermesi halinde plana destek vereceklerini belirtti.

Kanal 12'ye konuşan bir Arap yetkili, 'Toplantıdan herkes umut dolu ayrıldı. İlk kez masada ciddi bir plan olduğunu hissettik. Başkan Trump savaşın sona ermesini istiyor. Bu korkunç dönemin geride kalmasını ve bölgede daha iyi şeylere doğru ilerleyebilmemizi istiyor.' ifadelerini kullandı.

Kaynaklar ayrıca Trump'ın liderlere, İsrail'in Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak etmesine izin vermeyeceğini açıkça söylediğini aktardı.

Not: Haberde aktarılan bilgiler Kanal 12'nin toplantıya ilişkin üç kaynağına dayandırılmaktadır.