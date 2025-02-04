Trump'ın Göçmen Politikasında 205 Hint Göçmen Sınır Dışı Edildi

Trump'ın Göçmen Politikasında Yeni Adım: 205 Hintli Sınır Dışı Edildi

ABD'de Donald Trump'ın başkanlığı döneminde uygulanan "göçmen karşıtı" politikalar üzerine tartışmalar devam ederken, ülkeden 205 Hindistan kökenli düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Bu olay, ABD'nin göçmen politikalarının sıkılaştırılması sürecinde önemli bir gelişme olarak kaydedildi.

Hindistan'a Dönüş

Hindistan merkezli NDTV televizyonuna göre, Texas'tan havalanan askeri uçak, bu düzensiz göçmenleri Hindistan'a ulaştırdı. Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ABD'de yasa dışı olarak bulunan Hint göçmenlerin geri dönüşüne açık olduklarını belirtmişti.

ABD'de Göçmen Politikaları

Trump yönetiminin göçmen politikalarına dair birçok düzenleme gerçekleştirilmiştir. ABD Başkanı Trump, göreve başlamasından sonra yasal göç yollarını sınırlayan "CBP One" uygulamasını kaldırdığını duyurmuştu. Yine, Guantanamo Körfezi'nde düzensiz göçmenler için bir tesisin inşa edilmesi talimatını vermesi gündeme damga vurmuştu.

Sınır Güvenliği Artıyor

Trump, sınırda düzensiz göçmen akışını durdurmak için sert önlemler almayı hedefledi. Bu çerçevede, ABD-Meksika sınır'ında güvenlik önlemlerini artırmaya yönelik yeni bir başkanlık kararnamesi imzaladı ve sınıra 1500 asker gönderdi. Ayrıca, geçtiğimiz tarihlerde düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çabaların artırılması amacıyla federal ajanslara geniş yetkiler verildiği biliniyor.

Trump yönetimi döneminde, toplamda 4 bin 94 Meksikalı düzensiz göçmenin de sınır dışı edildiği açıklanmıştı.