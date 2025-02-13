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Trump'ın Hükümet Küçültme Planında 75 Bin Çalışan İstifa Teklifini Kabul Etti

Trump'ın istifa karşılığında tazminat teklifini 75 bin federal çalışan kabul etti, ancak eleştiriler sürüyor.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 12:00
Trump'ın Hükümet Küçültme Planında 75 Bin Çalışan İstifa Teklifini Kabul Etti

Trump'ın Hükümet Küçültme Planında Önemli Gelişme

ABD Başkanı Donald Trump'ın federal hükümeti küçültme kapsamındaki 'istifa karşılığında tazminat' teklifi, yaklaşık 75 bin çalışan tarafından kabul edildi. Bu önemli gelişme, NBC'nin haberine göre, federal hükümetin insan kaynakları kurumu olan Personel Yönetim Ofisi'nin yaptığı açıklamayla ortaya çıktı.

Tazminat Teklifi ve İstifa Süreci

Trump, istifa eden federal çalışanlara 7 aylık maaş tutarında tazminat ödeme sözü vermişti. Ancak, bu teklifin kabul eden çalışan sayısı, federal iş gücünün sadece %5'inden daha az bir oranı temsil ediyor. İstifa edenlerin, eylüle kadar maaş almaya devam edeceği belirtildi.

Yargı Süreci ve Eleştiriler

ABD Bölge Yargıcı George O'Toole, teklifin durdurulması için yasal bir dayanağın olmadığını belirterek, 6 Şubat'ta geçici tedbir kararı almış ve konunun görüşülmesi için duruşma gününü 10 Şubat olarak belirlemişti. Eleştirmenler, tazminatın ödeneceğine dair bir güvence bulunmadığını ve teklifin yasa dışı olduğunu savunuyor. Öte yandan, Trump yönetimi bu eleştirileri reddederek, hedeflerinin federal hükümeti yeniden yapılandırmak olduğunu vurguladı.

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